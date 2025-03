Código de Trânsito

Homem é multado por dirigir com apenas uma das mãos e viraliza nas redes

O post teve mais de 87 mil curtidas e 5.000 compartilhamentos; internautas se dividiram entre apoiar a indignação do influencer Flavio Garage e criticar o desconhecimento das leis de trânsito

3 min de leitura min de leitura

Um consultor automotivo e influenciador digital viralizou nas redes ao compartilhar a indignação após ser multado por dirigir com apenas uma das mãos na Marginal Tietê, em São Paulo, gerando debates sobre a regra prevista no CTB (Código de Trânsito Brasileiro). Flavio Cuter, mais conhecido como Flavio Garage, viralizou ao expor a multa no X (antigo Twitter). No post, ele publicou um print da notificação de infração e escreveu: "Meu amigo. O Estado é um câncer. O Detran é um demônio. Eu nunca vi alguém tomar uma multa por isso em toda minha vida".

Flavio Cuter, mais conhecido como Flavio Garage, viralizou ao expor a multa no X (antigo Twitter). (Reprodução | Redes sociais)

O post teve mais de 87 mil curtidas e 5.000 compartilhamentos. Nos mais de 3.000 comentários, internautas se dividiram entre apoiar a indignação do influencer e criticar o desconhecimento das leis de trânsito. Alguns afirmam nunca terem visto essa regra ser aplicada, enquanto outros apontam que a proibição está prevista no CTB.

A infração não está entre as mais aplicadas, segundo especialistas. O advogado especialista em direito do trânsito Marcos Dias explica que essa multa não é comum e raramente fiscalizada com rigor. "É uma norma prevista no CTB, mas poucos motoristas sabem da sua existência. Muitas vezes, eles só descobrem quando são autuados", diz.

A legislação prevê exceções para dirigir com uma mão, mas com restrições. O artigo 252, inciso V, do CTB permite essa conduta apenas para fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo ou acionar equipamentos do carro, como limpador de para-brisa ou faróis. Fora dessas exceções, dirigir com apenas uma das mãos é passível de multa média, com perda de quatro pontos na CNH.

O registro da infração não exige provas fotográficas ou em vídeo. A multa pode ser aplicada apenas com a observação do agente de trânsito, sem necessidade de imagens. Isso gera questionamentos sobre a subjetividade da fiscalização.

Infrações mais graves

Outras infrações de trânsito são consideradas mais graves do que essa. Dirigir sob efeito de álcool ou drogas, ultrapassar o limite de velocidade em mais de 50%, avançar o sinal vermelho e participar de rachas são infrações gravíssimas, com penalidades mais severas.

O uso do celular ao volante é punido com ainda mais rigor. O CTB diferencia as infrações relacionadas ao celular conforme o risco à segurança no trânsito. Segurar ou manusear o celular enquanto dirige é uma infração gravíssima. Essa conduta rende multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH. Desde 2021, com a atualização do Código de Trânsito, qualquer uso do celular que envolva segurar o aparelho é passível dessa punição. Isso inclui digitar mensagens, rolar a tela e até mesmo atender chamadas segurando o telefone.

Usar fones de ouvido conectados ao celular ou a outro aparelho de som é uma infração média. A penalidade para essa conduta é multa de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH. O uso de fones pode reduzir a percepção auditiva do motorista, diminuindo sua capacidade de reação a buzinas, sirenes e outros sons importantes no trânsito.

A punição mais severa para quem segura o celular se justifica pelo alto risco de distração. Segundo estudos, tirar os olhos da via por apenas dois segundos pode ser o suficiente para um acidente grave. O advogado explica que "o celular ao volante causa um nível de distração comparável ao de dirigir sob efeito de álcool, o que justifica a penalidade mais rigorosa".

Na opinião do advogado, a repercussão do caso mostra como algumas regras do CTB ainda são desconhecidas. "O Brasil tem um trânsito repleto de normas pouco conhecidas e aplicadas sem um critério claro para o condutor", diz. O UOL entrou em contato com o consultor e influencer Flavio Garage e acionou o Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) em busca de mais informações, mas até o fechamento desta matéria não houve resposta.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta