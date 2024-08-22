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Em São Paulo

Homem é mordido por jararaca e leva cobra com ele para UPA

O homem foi picado enquanto estava trabalhando, segundo nota divulgada pela prefeitura de Guarujá. Ele relatou que tentou afastar a cobra, mas foi picado pelo bicho na mão direita
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 ago 2024 às 13:45

Publicado em 22 de Agosto de 2024 às 13:45

Imagens feitas por pessoas que estavam na UPA mostram o paciente sem camisa, enquanto segura o réptil pela cabeça com uma das mãos
Imagens feitas por pessoas que estavam na UPA mostram o paciente sem camisa, enquanto segura o réptil pela cabeça com uma das mãos Crédito: Reprodução/Redes sociais
Um homem de 58 anos foi mordido por uma cobra jararaca, em Guarujá (SP), e levou o réptil com ele dentro de uma sacola plástica até a unidade de saúde. O caso aconteceu em 5 de agosto, mas o vídeo e as informações só foram divulgados agora. Na ocasião, após ser picado pela jararaca, o homem conseguiu capturá-la e levou o bicho até a Unidade de Pronto Atendimento do Perequê, onde foi atendido.
Imagens feitas por pessoas que estavam na UPA mostram o paciente sem camisa, enquanto segura o réptil pela cabeça com uma das mãos. Ele informou que foi picado enquanto estava trabalhando, segundo nota divulgada pela prefeitura de Guarujá. Ele relatou que tentou afastar a cobra, mas foi picado pelo bicho na mão direita. Em seguida, por não reconhecer a espécie do bicho, disse ter capturado o réptil para auxiliar no atendimento médico. A identificação correta da espécie da cobra auxilia na aplicação do soro antiofídico adequado.
O homem recebeu os primeiros atendimentos na UPA e depois foi encaminhado ao Hospital Santo Amaro. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele. O UOL questionou a unidade de saúde, mas não obteve retorno. O réptil foi solto na natureza. Ainda segundo a prefeitura, a cobra foi resgatada por agentes do Grupamento de Defesa Ambiental da Guarda Civil Metropolitana da cidade e solta no Morro da Barra.
Jararacas são a espécie de cobra que mais pica pessoas no Brasil. A espécie é considerada bastante peçonhenta e a mordida provoca dores e inchaço no local atingido, além de causar hemorragia. Após a picada, a pessoa deve buscar ajuda médica o mais rápido possível para o devido tratamento com soro antiofídico.

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