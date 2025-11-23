Home
Homem é agredido em vigília bolsonarista após criticar ex-presidente; vídeo

Vinícius Valfré

Estadão Conteúdo

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 10:24

Um homem foi agredido durante a vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em frente ao condomínio onde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estava em prisão domiciliar, na noite deste sábado, 22.

Identificado como Ismael Lopes e evangélico, o homem pediu para discursar e foi autorizado pelo filho de Bolsonaro. Com o microfone em mãos e ao lado de Flávio Bolsonaro, ele disse que o ex-presidente deveria pagar por ter aberto 700 mil covas durante a pandemia de covid-19.

"Temos orado para que aqueles que abrem covas caiam nelas. Não mortos, porque não é isso que a gente deseja. A gente quer que sejam julgados e condenados pelo mal que fizeram. Como o seu pai, que abriu 700 mil covas durante a pandemia. Que seja julgado com o devido processo legal, tenha seu direito defesa, mas seja condenado e responda pelo crime que cometeu, assim como todos os aliados que compuseram essa horda de mal", afirmou.

Flávio Bolsonaro fez sinal para que os apoiadores não avançassem sobre o homem, mas ele teve o microfone tomado e foi empurrado para fora da aglomeração bolsonarista. Enquanto era afastado, recebeu pontapés.

A vigília foi citada na decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Convocada ontem, 21, o ato teria caráter religioso e serviria para reunir orações pela saúde de Bolsonaro e pela democracia, segundo Flávio.

Para Moraes, entretanto, o ato tinha por objetivo dificultar a fiscalização das medidas cautelares impostas e da prisão domiciliar de Bolsonaro.

