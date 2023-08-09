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Durante treinamento

Helicóptero da Marinha cai e deixa dois mortos em Goiás

O helicóptero é um UH-15 Super Cougar pertencente ao 2° Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral, e estava sendo usado em exercício operativo realizado na região de Formosa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 ago 2023 às 05:59

Publicado em 09 de Agosto de 2023 às 05:59

Dois fuzileiros navais da Marinha morreram, na tarde desta terça-feira, 8, na queda de um helicóptero dessa Força em Formosa, em Goiás. Outros seis militares estavam na aeronave e se feriram, mas sobreviveram - dois foram levados ao Hospital das Forças Armadas e os outros quatro ao Hospital Regional de Formosa, segundo a Marinha. O nome das vítimas e o estado de saúde dos sobreviventes não haviam sido divulgados até a publicação desta reportagem.
O helicóptero é um UH-15 Super Cougar pertencente ao 2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral, e estava sendo usado em exercício operativo realizado na região de Formosa, informou a Marinha em nota. As vítimas foram atendidas pela Unidade Médica Expedicionária da Marinha, no local, e os seis sobreviventes foram levados aos hospitais.
Ainda segundo a Marinha, a Comissão de Investigação de Acidente Aeronáutico iniciou os procedimentos para apurar as causas e circunstâncias do ocorrido.
Veja na integra a nota da Marinha
A Marinha do Brasil (MB) informa a ocorrência, na tarde desta terça-feira (08/08), de um acidente com uma aeronave UH-15 Super Cougar, pertencente ao 2o Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral, durante exercício operativo realizado na região de Formosa (GO).
Por meio do apoio imediato da Unidade Médica Expedicionária da Marinha, no local, dois militares foram socorridos e encaminhados ao Hospital das Forças Armadas e quatro ao Hospital Regional de Formosa. Lamentavelmente, dois militares vieram a óbito no momento do acidente.
A MB informa, ainda, que a Comissão de Investigação de Acidente Aeronáutico iniciou os procedimentos para apurar as causas e circunstâncias do ocorrido.
A MB está prestando todo o apoio aos militares e familiares envolvidos.

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