Home
>
Brasil
>
Governo: rejeitos devem chegar 'diluídos' à usina de Retiro Baixo

Governo: rejeitos devem chegar 'diluídos' à usina de Retiro Baixo

Na semana passada, a usina havia suspendido as operações a pedido da Aneel devido à possibilidade de ser atingida pelos rejeitos da barragem de mineração da Vale