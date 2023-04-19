Governo Lula muda estratégia e passa a defender CPI após demissão no GSI

A avaliação de parlamentares da base do governo ouvidos pela reportagem é que deputados bolsonaristas estavam conseguindo recontar a história dos ataques, num esforço para culpar membros do governo pelos atos de vandalismo.

Imagens mostram ministro do GSI, Gonçalves Dias, durante invasão ao Palácio do Planalto, em 8 de janeiro Crédito: Reprodução CNN Brasil

Somou-se a isso o entendimento de que a abertura da CPMI seria inevitável. A oposição reuniu apoio de 194 deputados e 37 senadores, e nem o esforço das lideranças do governo foi suficiente para a retirada das assinaturas ao requerimento do deputado André Fernandes (PL-CE).

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), confirmou no plenário do Senado a mudança de postura.

"Vamos para essa investigação e vamos com força. De investigação e comissão de inquérito, nós entendemos. Estamos com vontade de ir para lá, estamos com desejo de ter essa investigação. Se estão obstruindo por essa CPMI, ouçam bem claramente: queremos a investigação", disse Randolfe.

Ele completou: "Não fomos os algozes do 8 de janeiro, nós somos as vítimas".

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) fez discurso alinhado a Randolfe e também defendeu a CPMI. "Nós vamos, com a CPI, reforçar ainda mais aquilo que o Ministério Público, que a Polícia Federal , que o STF , que todos nós brasileiros e brasileiras já vimos: foi sim uma tentativa de golpe frustrada, foi sim uma agressão à democracia, foi sim uma agressão à institucionalidade brasileira e à representação institucional do Brasil", disse.

A mudança na postura do governo também considerou a nova configuração na Câmara com a formação de dois blocos partidários, que isolaram PL e PT.