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Diário Oficial

Governo exonera diretor de Conteúdo e Programação da EBC

Vancarlos de Oliveira Alves estava à frente dessa diretoria há três meses, desde junho

Publicado em 

09 set 2019 às 19:20

Publicado em 09 de Setembro de 2019 às 19:20

Sede da EBC em Brasília Crédito: Marcello Casal Jr. / Agência Brasil
A Secretaria de Governo exonerou Vancarlos de Oliveira Alves do cargo de diretor de Conteúdo e Programação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 9.
Vancarlos de Oliveira Alves estava à frente dessa diretoria há três meses, desde junho, quando assumiu o posto no lugar de Nei Guimarães Barbosa. Antes, Oliveira Alves já trabalhava na empresa e chegou a ocupar cargos como gerente de Programação e gerente executivo de TV e Rede.

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