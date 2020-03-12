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Política

Governo está examinando Orçamento e monitorando o que irá ocorrer, diz Guedes

Ministro da Economia, neste ano, a arrecadação começou forte. Fomos golpeados agora, estamos examinando Orçamento, o que vai acontece

Publicado em 12 de Março de 2020 às 14:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 14:19
Ministro da Economia, Paulo Guerra  Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agênci
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira, 12, que o governo está examinando o Orçamento e monitorando o que irá ocorrer, quando perguntado sobre a possibilidade de haver contingenciamento. "Neste ano, a arrecadação começou forte. Fomos golpeados agora, estamos examinando Orçamento, o que vai acontecer", comentou.
O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, havia dito que, com uma estimativa menor de crescimento da economia e queda nos preços do petróleo, um bloqueio de recursos no Orçamento seria o "cenário mais provável".

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