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Saúde

Governador do Ceará testa positivo para Covid-19

O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira (7), um dia depois da divulgação de que a primeira-dama, Onélia Santana, havia contraído o novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 17:40

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 17:40

Camilo Santana, governador do Ceará testou positivo para o coronavírus
Camilo Santana, governador do Ceará testou positivo para o coronavírus Crédito: Reprodução/Instagram
O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), divulgou em seu Twitter nesta quarta-feira (7), que testou positivo para Covid-19 Apesar de ter testado negativo na segunda-feira (5), o petista disse que realizou um novo exame após o surgimento de sintomas gripais. A primeira-dama, Onélia Leite, também está com covid.
O governador informou que toda a agenda pública foi cancelada e seguirá trabalhando de casa nos próximos dias, em isolamento e seguindo recomendações médicas.
"Neste momento estou bem, embora com alguns sintomas da gripe. Agradeço a todos pelas mensagens de carinho e vibrações positivas enviadas a Onélia, que se recupera bem, e espero em breve estarmos recuperados para retomar a agenda normal de trabalho", escreveu em seu Twitter.
Camilo Santana é o 15º governador a testar positivo para Covid-19. Anteriormente, contraíram o vírus: Helder Barbalho (MDB), Wilson Witzel (PSC-RJ), Renan Filho (MDB-AL), Paulo Câmara (PSB-PE), Antonio Denarium (sem partido-RR), Renato Casagrande (PSB-ES), Mauro Mendes (DEM-MT), Carlos Moisés (PSL-SC), Belivaldo Chagas (PSD-SE), Eduardo Leite (PSDB-RS), Wilson Lima (PSC-AM), João Doria (PSDB-SP), Ibaneis Rocha (MDB-DF) e Reinaldo Azambuja (PSDB-MS).

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