Governador do Ceará testa positivo para Covid-19

Camilo Santana, governador do Ceará testou positivo para o coronavírus Crédito: Reprodução/Instagram

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), divulgou em seu Twitter nesta quarta-feira (7), que testou positivo para Covid-19 Apesar de ter testado negativo na segunda-feira (5), o petista disse que realizou um novo exame após o surgimento de sintomas gripais. A primeira-dama, Onélia Leite, também está com covid.

O governador informou que toda a agenda pública foi cancelada e seguirá trabalhando de casa nos próximos dias, em isolamento e seguindo recomendações médicas.

"Neste momento estou bem, embora com alguns sintomas da gripe. Agradeço a todos pelas mensagens de carinho e vibrações positivas enviadas a Onélia, que se recupera bem, e espero em breve estarmos recuperados para retomar a agenda normal de trabalho", escreveu em seu Twitter.