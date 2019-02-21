Governador de Roraima diz que fronteira com Venezuela já está fechada

A fronteira terrestre entre Brasil e Venezuela foi fechada às 15h desta quinta-feira (21), seis horas antes do que havia sido anunciado pelo ditador venezuelano Nicolás Maduro, disse à Folha de S.Paulo o governador de Roraima, Antonio Denarium (PSL).
"Já fechou", informou o governador, que está em Brasília cumprindo agenda administrativa.
Denarium disse ainda não ter informações sobre eventual corte de energia no estado, já que ela é oriunda da Venezuela.
Em uma operação coordenada com os EUA, o governo Jair Bolsonaro vai permitir o uso de território brasileiro para que opositores de Maduro tentem levar ajuda humanitária à Venezuela no sábado (23).
O governador de Roraima disse que a ideia é manter o apoio logístico para que os caminhões venezuelanos sejam abastecidos com alimentos e remédios.
Segundo Denarium, os caminhões serão abastecidos em Boa Vista e escoltados pela Polícia Rodoviária Federal até a fronteira. A operação, de acordo com o governador, acontecerá "nos próximos dias", mas sem divulgação para evitar saques ou outros tipos de dificuldades.
O governador afirmou que, mesmo que os caminhões não consigam atravessar para a Venezuela, os suprimentos serão distribuídos aos venezuelanos que estão do lado brasileiro da fronteira.
Maduro afirmou que também avalia o fechamento total da fronteira com a Colômbia. Há toneladas de suprimentos estocados na cidade colombiana de Cúcuta, na divisa.