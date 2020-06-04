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Sétimo governador infectado

Governador de MT é diagnosticado com Covid-19 e fica em isolamento

Mauro Mendes (DEM) usou sua conta oficial no Facebook para falar sobre o resultado positivo do exame e da contraprova
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 15:20

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 15:20

Governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM)
Governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM) Crédito: Reprodução Facebook
O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), foi diagnosticado com Covid-19. O político usou sua conta oficial no Facebook para falar sobre o resultado positivo do exame e da contraprova.
Mendes afirma que está sem nenhum sintoma e que vai trabalhar de casa durante o período de isolamento.
"Bom dia a todos. Comunico aos mato-grossenses que passarei a trabalhar da minha residência, em razão de ter contaminado pelo coronavírus. Estou bem, sem nenhum sintoma. O resultado do exame saiu ontem e, de imediato, fizemos a contraprova, que também deu positivo."
O governador também fez um apelo à população para que o isolamento social seja respeitado no estado.
"Reforço para toda a população aquilo que estamos falando desde o início. Adotem as medidas de higiene e de isolamento social. Se puder ficar em casa, fique. Se tiver que trabalhar, tome todos os cuidados sanitários, de distanciamento e use a máscara", disse.

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Mendes é mais um governador a contrair a infecção causada pelo novo coronavírus. Os governadores de Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, Pará e Rio de Janeiro também foram infectados pelo vírus.
No fim de maio, o jornal Folha de S.Paulo apurou que a doença atinge o primeiro escalão da política nacional, com ao menos 30 ocorrências entre ministros de Estado, congressistas, governadores e prefeitos de capital.
Apesar de não ter havido nenhuma morte até agora no andar de cima da gestão pública nacional, autoridades relatam óbitos de correligionários e conhecidos.

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