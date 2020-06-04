Governador de MT é diagnosticado com Covid-19 e fica em isolamento

Governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM) Crédito: Reprodução Facebook

O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), foi diagnosticado com Covid-19. O político usou sua conta oficial no Facebook para falar sobre o resultado positivo do exame e da contraprova.

Mendes afirma que está sem nenhum sintoma e que vai trabalhar de casa durante o período de isolamento.

"Bom dia a todos. Comunico aos mato-grossenses que passarei a trabalhar da minha residência, em razão de ter contaminado pelo coronavírus. Estou bem, sem nenhum sintoma. O resultado do exame saiu ontem e, de imediato, fizemos a contraprova, que também deu positivo."

O governador também fez um apelo à população para que o isolamento social seja respeitado no estado.

"Reforço para toda a população aquilo que estamos falando desde o início. Adotem as medidas de higiene e de isolamento social. Se puder ficar em casa, fique. Se tiver que trabalhar, tome todos os cuidados sanitários, de distanciamento e use a máscara", disse.

Mendes é mais um governador a contrair a infecção causada pelo novo coronavírus. Os governadores de Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, Pará e Rio de Janeiro também foram infectados pelo vírus.

No fim de maio, o jornal Folha de S.Paulo apurou que a doença atinge o primeiro escalão da política nacional, com ao menos 30 ocorrências entre ministros de Estado, congressistas, governadores e prefeitos de capital.