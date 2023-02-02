Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • General Heleno diz que envolvimento do GSI em plano golpista é mentira
Tentativa de golpe

General Heleno diz que envolvimento do GSI em plano golpista é mentira

Ex-ministro disse que jamais tomou conhecimento do plano denunciado por Marcos do Val para tentar mudar o resultado das eleições
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 fev 2023 às 15:14

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 15:14

SÃO PAULO – Ministro-chefe do Gabinete Segurança Institucional (GSI) durante o governo Jair Bolsonaro (PL), o general Augusto Heleno diz ser "mentira" qualquer envolvimento de sua pasta ou da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) no plano golpista denunciado pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES) para gravar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e tentar mudar o resultado das eleições.
"É mentira qualquer envolvimento do GSI ou da Abin, como instituições, nesse 'plano'. Eu jamais tomei conhecimento de qualquer ação nesse sentido", disse Heleno em mensagem à coluna Painel, da Folha de S.Paulo.
Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Augusto Heleno
General Augusto Heleno negou envolvimento do GSI em tentativa de golpe Crédito: Carolina Antunes/PR
O senador afirmou que, em encontro com Daniel Silveira e Bolsonaro, o ex-deputado federal propôs que ele gravasse o ministro do Supremo e tentasse arrancar dele alguma contradição que pudesse, depois, prendê-lo. O plano, segundo ele, desencadearia uma ruptura a ponto de Lula (PT) não assumir a Presidência.
Em entrevista à revista Veja, Do Val disse que Bolsonaro afirmou que o GSI e a Abin cuidariam do suporte técnico, fornecendo equipamentos de espionagem.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Marcos do Val explica reunião com Bolsonaro para gravar Moraes

Daniel Silveira foi preso antes de ser nomeado no gabinete de Magno Malta

Quem é Marcos do Val, senador do ES que acusa Bolsonaro de pressão por golpe

Janaina Paschoal diz que Marcos do Val não vai deixar o mandato

Marcos Do Val diz que Bolsonaro tentou coagi-lo a dar golpe de estado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Augusto Heleno Jair Bolsonaro Lula Marcos do val STF Golpe Daniel Silveira Alexandre de Moraes Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiéis lotam a Segunda Ponte durante a Romaria dos Homens
Festa da Penha: A Gazeta transmite ao vivo a Romaria dos Homens
Imagem de destaque
Alerta de chuvas intensas no Norte e Noroeste do ES neste sábado
Imagem de destaque
Vídeo mostra atropelamento de adolescente na Leitão da Silva em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados