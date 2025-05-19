Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Gazeta FM atinge 4° lugar em audiência geral na Grande Vitória e conquista marca histórica
Ibope

Gazeta FM atinge 4° lugar em audiência geral na Grande Vitória e conquista marca histórica

Pela primeira vez em seus 41 anos de história, rádio conquista posição entre as quatro maiores no Ibope, com 7.144 ouvintes por minuto
Sara Ohnesorge

Sara Ohnesorge

Publicado em 

19 mai 2025 às 11:53

Publicado em 19 de Maio de 2025 às 11:53

Time de locutores da Rádio Gazeta
Time de locutores da Rádio Gazeta FM Crédito: Rede Gazeta
Pela primeira vez desde sua fundação, em 1983, a Rádio Gazeta FM conquistou o 4º lugar geral em audiência entre todas as emissoras da Grande Vitória, segundo dados da Kantar Ibope referentes ao mês de maio. A média registrada foi de 7.144 ouvintes por minuto, um resultado inédito que reforça o papel da rádio como um dos principais canais de comunicação dos capixabas.
Em abril, a Gazeta FM já havia apresentado um número expressivo: 185.088 indivíduos alcançados na Grande Vitória. A título de comparação, é como reunir quase nove estádios do Kleber Andrade lotados com ouvintes conectados ao dial 97.1 FM.
“Estamos felizes com o resultado, pois comprova que a dedicação da equipe em produzir conteúdo de qualidade e relevante está no caminho certo. Celebrar esse marco nos nossos 41 anos reforça não apenas nossa trajetória no mercado, mas também nosso compromisso de continuar crescendo, sempre priorizando a conexão com nossa audiência”, afirma Tiago Silvares, gerente de Rádios da Rede Gazeta.

Evolução que se ouve

Fundada como AM 820, a Rádio Gazeta passou por um momento-chave em 2019 ao migrar oficialmente para a frequência 97.1 FM. A transição trouxe ganhos diretos de qualidade no som, ampliando a fidelização da audiência.
Além da melhoria técnica, houve também reestruturações na grade de programação, ajustes de linguagem e investimento em talentos locais. Um desses nomes é o locutor Rubinho, que está no time há sete anos.
“Mesmo no estilo FM, a gente tem uma marca bacana aqui: a rádio acolhedora, amiga e parceira. E com um trabalho de equipe, isso faz com que a gente venha galgando a audiência e chegando no lugar onde estamos”, destaca o comunicador.

Companheirismo que faz diferença

A rotina da Gazeta FM combina música, informação e serviço. No ar com boletins de trânsito, mensagens motivacionais, concursos culturais e prestação de serviços, a programação também ganha rostos e vozes nos bastidores.
Atualmente, a equipe de estúdio é formada por Rubinho, Wallace, Keyline e Rhurlla. E a proximidade com o público vai além das ondas sonoras: desde novembro de 2024, o projeto “Café da Manhã com a Gazeta” convida mensalmente ouvintes para conhecerem os bastidores da emissora.
“Não só conseguimos fortalecer nosso vínculo com a audiência, mas também mostrar que a Rádio Gazeta não é apenas uma emissora: é uma extensão da vida de quem nos acompanha”, afirma João Arapiraca, coordenador de Promoções das rádios da Rede Gazeta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pela primeira vez, lista tríplice para o TRE-ES vai ser composta só por mulheres
Imagem de destaque
Governo quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz ministro
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados