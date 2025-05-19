Gazeta FM atinge 4° lugar em audiência geral na Grande Vitória e conquista marca histórica

Time de locutores da Rádio Gazeta FM Crédito: Rede Gazeta

Pela primeira vez desde sua fundação, em 1983, a Rádio Gazeta FM conquistou o 4º lugar geral em audiência entre todas as emissoras da Grande Vitória, segundo dados da Kantar Ibope referentes ao mês de maio. A média registrada foi de 7.144 ouvintes por minuto, um resultado inédito que reforça o papel da rádio como um dos principais canais de comunicação dos capixabas.

Em abril, a Gazeta FM já havia apresentado um número expressivo: 185.088 indivíduos alcançados na Grande Vitória. A título de comparação, é como reunir quase nove estádios do Kleber Andrade lotados com ouvintes conectados ao dial 97.1 FM.

“Estamos felizes com o resultado, pois comprova que a dedicação da equipe em produzir conteúdo de qualidade e relevante está no caminho certo. Celebrar esse marco nos nossos 41 anos reforça não apenas nossa trajetória no mercado, mas também nosso compromisso de continuar crescendo, sempre priorizando a conexão com nossa audiência”, afirma Tiago Silvares, gerente de Rádios da Rede Gazeta.

Evolução que se ouve

Fundada como AM 820, a Rádio Gazeta passou por um momento-chave em 2019 ao migrar oficialmente para a frequência 97.1 FM. A transição trouxe ganhos diretos de qualidade no som, ampliando a fidelização da audiência.

Além da melhoria técnica, houve também reestruturações na grade de programação, ajustes de linguagem e investimento em talentos locais. Um desses nomes é o locutor Rubinho, que está no time há sete anos.

“Mesmo no estilo FM, a gente tem uma marca bacana aqui: a rádio acolhedora, amiga e parceira. E com um trabalho de equipe, isso faz com que a gente venha galgando a audiência e chegando no lugar onde estamos”, destaca o comunicador.

Companheirismo que faz diferença

A rotina da Gazeta FM combina música, informação e serviço. No ar com boletins de trânsito, mensagens motivacionais, concursos culturais e prestação de serviços, a programação também ganha rostos e vozes nos bastidores.

Atualmente, a equipe de estúdio é formada por Rubinho, Wallace, Keyline e Rhurlla. E a proximidade com o público vai além das ondas sonoras: desde novembro de 2024, o projeto “Café da Manhã com a Gazeta” convida mensalmente ouvintes para conhecerem os bastidores da emissora.