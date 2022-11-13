Funcionária da Renner constrange cliente negra em shopping no Rio

RIO DE JANEIRO - Uma funcionária da Renner do Shopping Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro , foi filmada abordando e constrangendo uma mulher negra no provador da loja, neste sábado (12). O vídeo mostra a equipe da loja exigindo que a consumidora mostre o que tem em sua bolsa, sugerindo que ela havia furtado um casaco.

A companhia classificou o episódio como "inaceitável" e informou que a funcionária já não faz mais parte de seus quadros. No vídeo, a vítima diz que a funcionária pediu para ver sua bolsa e devolver uma mercadoria supostamente furtada. A versão foi confirmada por outros clientes.

Vídeo mostra cliente sendo abordada por funcionária de loja Crédito: Reprodução de vídeo

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais por Julliana Costa, prima da vítima, que relatou: "Gente, minha prima estava no provador da Renner quando de repente entrou uma funcionária coagindo ela empurrando ela na parede mandando tirar tudo o que ela 'pegou", escreveu.

RENNER DE MADUREIRA RACISTA!!!!

Gente, minha prima estava no provador da renner quando de repente entrou uma funcionária coagindo ela EMPURRANDO ela na parede mandando ela tirar tudo que ela “pegou”, ela assustada abriu a bolsa perguntando ser do casaco q ela est+ #rennerracista pic.twitter.com/hifB1KG7UJ — J (@ju_cst) November 12, 2022

A polícia foi chamada. Outro vídeo, que também circula nas redes sociais, mostra um policial militar chamando a vítima para resolver a situação em um lugar reservado e dizendo que os direitos dela serão preservados, mas não estava ali para "fazer circo com ninguém".

A Polícia Militar afirma apenas que "as partes foram conduzidas para a delegacia". A Polícia Civil, por sua vez, ainda não se manifestou. O caso foi registrado no 29ª DP, em Madureira, na zona norte da cidade.

Em nota, a Renner diz que "não tolera racismo ou qualquer tipo de preconceito e discriminação". Também acrescenta que dará apoio à cliente.