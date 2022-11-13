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Confusão em loja

Funcionária da Renner constrange cliente negra em shopping no Rio

Mulher foi acusada injustamente de furto por funcionária da loja; empresa disse que episódio é ‘inaceitável’ e informou que a empregada foi demitida
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 nov 2022 às 17:05

Publicado em 13 de Novembro de 2022 às 17:05

RIO DE JANEIRO - Uma funcionária da Renner do Shopping Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, foi filmada abordando e constrangendo uma mulher negra no provador da loja, neste sábado (12). O vídeo mostra a equipe da loja exigindo que a consumidora mostre o que tem em sua bolsa, sugerindo que ela havia furtado um casaco.
A companhia classificou o episódio como "inaceitável" e informou que a funcionária já não faz mais parte de seus quadros. No vídeo, a vítima diz que a funcionária pediu para ver sua bolsa e devolver uma mercadoria supostamente furtada. A versão foi confirmada por outros clientes.
Cliente é constrangida por funcionária da Renner
Vídeo mostra cliente sendo abordada por funcionária de loja Crédito: Reprodução de vídeo
O vídeo foi compartilhado nas redes sociais por Julliana Costa, prima da vítima, que relatou: "Gente, minha prima estava no provador da Renner quando de repente entrou uma funcionária coagindo ela empurrando ela na parede mandando tirar tudo o que ela 'pegou", escreveu.
A polícia foi chamada. Outro vídeo, que também circula nas redes sociais, mostra um policial militar chamando a vítima para resolver a situação em um lugar reservado e dizendo que os direitos dela serão preservados, mas não estava ali para "fazer circo com ninguém".
A Polícia Militar afirma apenas que "as partes foram conduzidas para a delegacia". A Polícia Civil, por sua vez, ainda não se manifestou. O caso foi registrado no 29ª DP, em Madureira, na zona norte da cidade.
Em nota, a Renner diz que "não tolera racismo ou qualquer tipo de preconceito e discriminação". Também acrescenta que dará apoio à cliente.
"A abordagem realizada foi totalmente inadequada e não está alinhada aos valores da Lojas Renner, por isso a colaboradora responsável já não faz mais parte do quadro de colaboradores da companhia", diz. Lamentamos profundamente o ocorrido e daremos apoio à cliente, nos colocando à sua disposição."

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