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Pandora Papers

Freixo quer acionar MPF para investigar Guedes e Campos Neto por offshore

Os dois mantiveram empresas em paraísos fiscais depois de terem entrado para o governo do presidente Jair Bolsonaro, no início de 2019

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 07:36

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 out 2021 às 07:36
O deputado Marcelo Freixo
O deputado Marcelo Freixo Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ), informou que, junto com outros líderes da oposição na Câmara dos Deputados, irá acionar o Ministério Público Federal (MPF) para que investigue o ministro da EconomiaPaulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
Os dois mantiveram empresas em paraísos fiscais depois de terem entrado para o governo do presidente Jair Bolsonaro, no início de 2019, conforme publicou neste domingo o projeto Pandora Papers, do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ).
Freixo afirmou, em publicação em suas redes sociais, que "a legislação brasileira proíbe que membros da cúpula do governo mantenham esse tipo de negócio".
Em resposta à publicação do consórcio de veículos jornalísticos, a assessoria do ministro da Economia esclarece que toda a sua atuação privada anterior à posse foi devidamente declarada à Receita Federal e à Comissão de Ética Pública.
Já a assessoria do presidente do BC disse que ele não participa da gestão ou faz qualquer investimento com recursos dessas empresas.

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