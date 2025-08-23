Conversão

Foragido manda mensagem a delegado e se entrega em MG após virar evangélico

Mensagem foi enviada pela rede social do delegado Fernando Storti, da Polícia Civil de Araguari, que participou da Operação Aqueronte. Suspeito se entregou na delegacia no dia seguinte

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 17:54

Um homem de 23 anos que estava foragido da Polícia Civil de Araguari, em Minas Gerais, surpreendeu o delegado Fernando Storti, ao contatá-lo por mensagem no Instagram na quinta-feira (21), e avisar que gostaria de se entregar.

Homem era procurado pela PCMG sob a acusação de associação criminosa. O suspeito, que não teve a identidade revelada, tinha sido um dos alvos da terceira fase da Operação Aqueronte, realizada nesta semana, que investiga a ação de facções no Triângulo Mineiro.

Mensagem enviada pelo suspeito ao delegado Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Na mensagem enviada ao delegado, o jovem disse estar arrependido de sua vida no crime, que se converteu evangélico e gostaria de "pagar pelo erro" cometido. "Oi, delegado, boa noite. Meu nome tá na lista de mandato, estou em Unaí. Amanhã irei me entregar em Araguari. Estou trabalhando de carteira assinada, sei que errei no passado, mas hoje sou evangélico e tô indo na igreja. Não quero fugir e tenho que pagar pelo meu erro. Eu quero me entregar amanhã pela manhã", disse ele na mensagem a Storti.

Jovem cumpriu o que disse ao delegado e se entregou na Delegacia de Araguari na manhã da sexta-feira (22). De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, ele deverá responder por associação criminosa e está à disposição da Justiça estadual. Como o homem não teve a identidade divulgada, não foi possível localizar a defesa dele.

Operação Aqueronte

Rapaz que se arrependeu da vida no crime e se entregou à polícia era um dos 36 alvos da Operação Aqueronte. A ação foi deflagrada nas cidades de Araguari, Uberlândia, Sacramento, Uberaba, Araxá e Coronel Fabriciano, em Minas; e na cidade de Praia Grande, em São Paulo.

Terceira fase da Operação, que ocorreu nesta semana, prendeu 11 pessoas. Também foram apreendidas uma arma de fogo, munições, rádios e drogas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta