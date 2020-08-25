Flávio Bolsonaro é diagnosticado com Covid-19; senador está sem sintomas

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) foi diagnosticado nesta segunda (24) com Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, informou a assessoria do parlamentar.
Flávio está sem sintomas e em isolamento em sua residência em Brasília. O senador está utilizando hidroxicloroquina e azitromicina, embora ainda não haja comprovação médica para a eficácia desses medicamentos no tratamento da covid-19.
O senador é o quarto da família Bolsonaro a confirmar publicamente ter sido infectado pelo vírus. Antes dele, já foram infectados seu pai e presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), a primeira-dama Michelle Bolsonaro, e seu meio-irmão, Jair Renan.
Segundo o presidente e a primeira-dama, ambos não estão mais com o novo coronavírus. A mãe de Jair Renan e ex-mulher de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Valle, publicou nas redes sociais que o filho também está curado.