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Saúde

Flávio Bolsonaro é diagnosticado com Covid-19; senador está sem sintomas

O senador está em isolamento em sua residência em Brasília; Flávio é o quarto da família Bolsonaro a confirmar publicamente ter sido infectado pelo vírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 14:35

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 14:35

Data: 09/05/2019 - Brasília - DF - Senador Flávio Bolsonaro (PSL- RJ) - Editoria: Política - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado - GZ
 Senador Flávio Bolsonaro (PSL- RJ) testou positivo para o novo coronavírus Crédito: Waldemir Barreto
O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) foi diagnosticado nesta segunda (24) com Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, informou a assessoria do parlamentar.
Flávio está sem sintomas e em isolamento em sua residência em Brasília. O senador está utilizando hidroxicloroquina e azitromicina, embora ainda não haja comprovação médica para a eficácia desses medicamentos no tratamento da covid-19.
O senador é o quarto da família Bolsonaro a confirmar publicamente ter sido infectado pelo vírus. Antes dele, já foram infectados seu pai e presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), a primeira-dama Michelle Bolsonaro, e seu meio-irmão, Jair Renan.
Segundo o presidente e a primeira-dama, ambos não estão mais com o novo coronavírus. A mãe de Jair Renan e ex-mulher de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Valle, publicou nas redes sociais que o filho também está curado.

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