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Libertadores

Flamengo quer reunir 50 mil torcedores no Maracanã para ver final

Com valores entre R$ 30 e R$ 640, a chamada Final Fun Fest tem a previsão de receber até 50 mil pessoas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 12:21

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 12:21

Torcida do Flamengo Crédito: Ricardo Medeiros/A Gazeta
Além da grande concentração de torcedores em Lima, no Peru, o Flamengo espera conseguir encher o Maracanã também na tarde deste sábado. O principal estádio do Rio de Janeiro terá shows e a transmissão ao vivo da final da Copa Libertadores contra o River Plate. Com valores entre R$ 30 e R$ 640, a chamada Final Fun Fest tem a previsão de receber até 50 mil pessoas.
Segundo dados da organização, até a tarde de quinta-feira já haviam sido vendido 30 mil ingressos. Os rubro-negros poderão entrar no estádio já a partir das 14 horas e desfrutar de shows antes do início da partida, marcada para as 17 horas. Atrações como Ludmilla, Buchecha, DJ Marlboro e Ivo Meirelles vão se apresentar no Maracanã antes do pontapé inicial.

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Para transmitir a partida, o clube vai instalar no Maracanã 10 telões de LED de 60 metros quadrados cada um e mais 14 torres de som posicionadas ao redor do campo. Os torcedores vão ficar acomodados nas cadeiras para preservar o gramado. Além da opção de comprar apenas o ingresso, os flamenguistas podem optar por um pacote especial, que inclui comidas, doces e cerveja. Os ingressos estão à venda pela internet.
O estádio Mané Garrincha, em Brasília, terá evento com estrutura parecida para transmitir a partida. Na capital federal, as entradas custam de R$ 40 a R$ 240. Antes do jogo, quem vai se apresentar no estádio é o cantor Diogo Nogueira.
São Paulo também terá uma exibição especial da final da Libertadores. O Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu, terá telão e uma lista de atrações ao longo do dia, com exibição de camisas de futebol e torneios de futmesa. O ingresso será de R$ 20. A Arena Pantanal, em Cuiabá, é outra cidade em que está prevista um evento do mesmo tipo para acolher os flamenguistas.

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