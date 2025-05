Hipertensão arterial

Fisiculturista morre após passar mal durante competição oficial em MS

Wanderson da Silva Moreira passou mal logo após deixar o palco do Pantanal Contest. O atleta havia acabado de se apresentar quando sofreu uma parada cardíaca e caiu próximo à área de bastidores

Publicado em 12 de maio de 2025 às 07:43

Um fisiculturista de 30 anos morreu após passar mal com uma parada cardíaca durante competição realizada ontem (10), no Clube Estoril, em Campo Grande.>

Wanderson da Silva Moreira passou mal logo após deixar o palco do Pantanal Contest. O atleta havia acabado de se apresentar quando sofreu uma parada cardíaca e caiu próximo à área de bastidores. Ele foi atendido inicialmente por socorristas contratados pela organização do evento e, em seguida, por uma equipe de suporte avançado do Samu, mas não resistiu. A morte foi constatada às 15h, ainda no local.>

Wanderson da Silva Moreira passou mal logo após deixar o palco do Pantanal Contest Crédito: instagram/@wandersonmoreira_start

A família relatou que o atleta tinha hipertensão arterial. Wanderson era natural de Rondonópolis (MT) e tinha histórico de pressão alta, segundo informou a família à Polícia Civil. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp-MS) foi procurada para confirmar detalhes sobre o registro e a atuação das autoridades, mas não respondeu até a última atualização desta reportagem.>

Vídeo da apresentação foi publicado pouco antes da morte. Uma das últimas imagens de Wanderson ainda com vida é um vídeo curto de sua participação, publicado nos stories do perfil oficial do Pantanal Contest no Instagram. O Clube Estoril informou que o espaço foi locado para a realização do evento. A organização do campeonato foi procurada pelo UOL, mas ainda não retornou o contato. O espaço segue aberto para manifestações futuras.>

Amigos e seguidores lamentaram a morte do atleta nas redes sociais. No perfil de Wanderson no Facebook, que tem mais de 5 mil seguidores, amigos e colegas expressaram pesar e surpresa. "Descansa em paz, guerreiro", escreveu um deles. "Não acredito que aquele menino que conheci criança se foi com tantos sonhos pela frente", publicou uma conhecida da família. O atleta costumava usar as redes sociais para compartilhar treinos e participações em campeonatos.>

Sua última postagem no Instagram foi realizada no dia 8 e Wanderson aparece ao lado da esposa, Jaquelliny Carvalho. "Hoje vim sem você, mas farei o possível para levar mais uma para casa", escreveu, referindo-se à taça da competição da qual participaria.>

Evento é considerado o maior do Centro-Oeste na modalidade. O Pantanal Contest é um campeonato oficial da NPC (National Physique Committee), reconhecido como o principal evento de fisiculturismo da região Centro-Oeste. Criado em 2021 pelo promotor Helder Falcão, tem como objetivo reunir atletas de diversas categorias e fomentar a modalidade na região. A edição de 2025 foi realizada ontem, no Clube Estoril, e reuniu competidores de todo o país em busca de visibilidade e títulos nacionais.>

