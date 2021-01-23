Fiocruz começa imunização com a vacina de Oxford no Brasil

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) iniciou neste sábado (23) a imunização no Brasil a vacina contra o coronavírus de Oxford/AstraZeneca. O ato simbólico acontece durante a cerimônia de recebimento e a distribuição das vacinas vindas do Instituto Serum, da Índia, que chegaram nesta sexta-feira (22) no país. Após o evento, diretores da fundação concedem entrevista coletiva. Veja o vídeo:
Foram 10 vacinados na cerimônia, entre eles a pesquisadora Margareth Dalcolmo, médica capixaba que se tornou uma das maiores referências em Covid-19 no Brasil.
Após receber a dose, Margareth disse, em entrevista, que este foi um dia simbólico. "Pensei (ao receber a vacina) que vai chegar um dia em que poderemos realmente comemorar. Hoje é um dia simbólico, mas chegará um dia que teremos a cobertura vacinal desejada, de 70% da população, e com as doses produzidas pelos dois grandes institutos públicos do país, Butantan e Fiocruz".
Também na tarde deste sábado, caminhões começaram a transportar os lotes da Fiocruz para uma empresa de logística, no Rio de Janeiro, e de lá os imunizantes seguirão para distribuição entre os Estados do país, mais o Distrito Federal. O início dessa operação está programa para ocorrer a partir das 20 horas deste sábado (23).
De acordo com o Ministério da Saúde, serão três volumes que virão para o Espírito Santo com 35.500 mil doses. Eles virão de avião em um voo que sairá ás 8h35 deste domingo (24) do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O horário previsto de chegado no Aeroporto de Vitória é às 9h40 de domingo (24). O transporte será realizado pela Latam.