Home
>
Brasil
>
Fies 2019: como se inscrever, notas de corte e resultados

Fies 2019: como se inscrever, notas de corte e resultados

Podem disputar candidatos que tenham participado do Enem desde 2010 e obtido a nota mínima de 450 pontos nas provas e acima de zero na redação; além da limitação da renda per capita