Home
>
Brasil
>
FHC critica bandidos e governo. General Heleno ataca tucano

FHC critica bandidos e governo. General Heleno ataca tucano

No Twitter, ex-presidente escreveu que "violência dos bandidos assim como as do governo preocupam"

Publicado em 6 de outubro de 2019 às 09:17

 - Atualizado há 6 anos

Fernando Henrique Cardoso e general Heleno se enfrentam no Twitter Crédito: Reprodução/Twitter

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) escreveu, no Twitter, que  "a violência dos bandidos assim como as do governo preocupam". A postagem, no último sábado (05), desagradou o chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da gestão Bolsonaro, general Augusto Heleno.

Recomendado para você

Para o presidente, a aplicação da Lei Magnisty contra o ministro do STF era injusta

Lula diz que fim de sanção a Alexandre de Moraes é bom para o Brasil

Ministro do STF agradeceu o empenho do presidente Lula pela atuação da diplomacia brasileira para convencer o governo Trump a revogar as medidas

'Verdade prevaleceu', diz Moraes sobre fim de sanções dos EUA

Políticos e influenciadores aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro reclamaram da postura dos EUA por retirada de sanções a ministro do STF

‘Nunca será Reagan’: bolsonaristas atacam Trump após fim da Magnitsky a Moraes

O militar foi ao Twitter do próprio tucano e retrucou, utilizando uma frase em espanhol  originalmente dita pelo rei Juan Carlos da Espanha ao então presidente da Venezuela, Hugo Chávez, em uma reunião em 2007: "Por que no te callas", ou "por que não te cala?".

Curiosamente, Fernando Henrique também havia postado justamente sobre o direito de protestar em uma democracia. O ex-presidente não retrucou o general. Mas o perfil do PSDB, sim:  "Quem anda bem calado frente a vários absurdos é o senhor, ministro Augusto Heleno. Lembre-se que é Brasil acima de tudo".

Leia mais

"Tá com sua mãe", diz Bolsonaro a ciclista sobre Queiroz

Imagem - 'Estou com a cabeça quente', diz Bolsonaro após perguntas sobre ministro

'Estou com a cabeça quente', diz Bolsonaro após perguntas sobre ministro

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

general augusto heleno

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais