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Fachin autoriza transferência de Geddel para presídio em Salvador

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) atendeu pedido feito pela defesa para que o ex-ministro fique preso na cidade em que residem seus familiares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2019 às 21:43

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 21:43

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin Crédito: Arquivo/José Cruz/Agência Brasi
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin autorizou nesta segunda-feira (9) a transferência do ex-ministro Geddel Vieira Lima do presídio da Papuda, em Brasília, para uma penitenciária em Salvador. Fachin atendeu pedido feito pela defesa para que o ex-ministro fique preso na cidade em que residem seus familiares.
Em outubro, o ex-ministro foi condenado pela Segunda Turma do STF a 14 anos e dez meses de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa na ação penal do caso relacionado aos R$ 51 milhões em espécie encontrados pela Polícia Federal (PF) em um apartamento há dois anos, quando Geddel foi preso preventivamente.
Conforme a decisão, Geddel ficará preso no Centro de Observação Penal (COP) na capital da Bahia.

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