Home
>
Brasil
>
Exército fica à frente de ação na Amazônia para dar recado

Exército fica à frente de ação na Amazônia para dar recado

No encontro feito na Esplanada, foi definido que o Exército daria a resposta inicial, com sugestões de uso intensivo de aeronaves, tudo o que rendesse imagens de impacto na TV