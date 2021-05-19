O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello presta depoimento na CPI da Covid, no Senado, nesta quarta-feira (19). O general foi o mais longevo na função durante a pandemia do novo coronavírus – chefiou Saúde entre maio de 2020 e março de 2021. Veja o depoimento ao vivo clicando abaixo.
É o oitavo dia de oitivas na comissão no Senado. O depoimento de Pazuello havia sido marcado para 5 de maio. Um dia antes, no entanto, o ex-ministro informou ter tido contato com pessoas que contraíram Covid-19 e que, por isso, deveria permanecer em quarentena. A CPI, então, adiou o depoimento para esta quarta-feira.
Como testemunha, o depoente se compromete a dizer a verdade, sob o risco de incorrer no crime de falso testemunho. Pazuello obteve no Supremo Tribunal Federal (STF) o direito de ficar silêncio na CPI sempre que entender que as perguntas possam levá-lo à autoincriminação.