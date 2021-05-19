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Comissão no Senado

Ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello presta depoimento na CPI da Covid

É o oitavo dia de oitivas na comissão no Senado. Ex-ministro obteve no STF o direito de ficar calado para não se autoincriminar. Veja ao vivo o depoimento

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 09:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2021 às 09:24
O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello presta depoimento na CPI da Covid, no Senado, nesta quarta-feira (19). O general foi o mais longevo na função durante a pandemia do novo coronavírus – chefiou Saúde entre maio de 2020 e março de 2021. Veja o depoimento ao vivo clicando abaixo. 
É o oitavo dia de oitivas na comissão no Senado. O depoimento de Pazuello havia sido marcado para 5 de maio. Um dia antes, no entanto, o ex-ministro informou ter tido contato com pessoas que contraíram Covid-19 e que, por isso, deveria permanecer em quarentena. A CPI, então, adiou o depoimento para esta quarta-feira.
Como testemunha, o depoente se compromete a dizer a verdade, sob o risco de incorrer no crime de falso testemunho. Pazuello obteve no Supremo Tribunal Federal (STF) o direito de ficar silêncio na CPI sempre que entender que as perguntas possam levá-lo à autoincriminação.

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