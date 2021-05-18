CPI da Covid: Flávio Bolsonaro tenta contornar fala sobre 'gripezinha'

Senador Flávio Bolsonaro, durante sessão da CPI da Covid Crédito: Leopoldo Silva/ Agência Senado

"Não leve a mal (Ernesto Araújo), algumas pessoas que vem se manifestar, porque alguns ainda não aceitaram resultados das urnas", disse Flávio, o último senador a falar na CPI nesta terça-feira (18) antes de a sessão ser encerrada. "Bolsonaro foi eleito para redirecionar, sim, a política externa do país", disse o senador, que utilizou uma característica frequentemente empregada para descrever o presidente, a atribuindo aos colegas da oposição.

"O que vejo aqui é um negacionismo do óbvio. Fatos estão colocados. Temos internet e meios alternativos que inviabilizam o monopólio da narrativa dos grandes veículos. Brasil já dispõe de mecanismos para checar o que é fake news", afirmou Flávio, para quem as relações internacionais não foram comprometidas por questões ideológicas que envolvem o governo Bolsonaro.

Sobre as declarações do presidente, chamando a Covid-19 de gripezinha, Flávio afirmou que Bolsonaro se referia à experiência própria com a doença. "Sempre disse que no caso dele especificamente as consequências seriam gripezinha", disse.

Uma das ocasiões em que Bolsonaro usou o termo, minimizando os efeitos da doença, foi durante pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão, em 24 de março. Na ocasião, vinculou os sintomas à sua capacidade física.