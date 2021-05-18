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Declaração polêmica

CPI da Covid: Flávio Bolsonaro tenta contornar fala sobre 'gripezinha'

Em participação na sessão desta terça-feira (18) da comissão, senador disse que presidente teria se referido apenas à sua própria experiência com a doença

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 19:00

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 mai 2021 às 19:00
Senador Flávio Bolsonaro, durante sessão da CPI da Covid
Senador Flávio Bolsonaro, durante sessão da CPI da Covid Crédito: Leopoldo Silva/ Agência Senado
O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) compareceu ao depoimento do ex-chanceler Ernesto Araújo à CPI da Covid para tentar fazer uma defesa do pai, o presidente Jair Bolsonaro, na condução do enfrentamento à pandemia. Prestando solidariedade a famílias enlutadas e destacando o número de recuperados, Flávio buscou contornar a declaração polêmica de Bolsonaro, que classificou a Covid-19 como uma "gripezinha", e afirmou que a CPI tenta "antecipar" 2022, em alusão à disputa eleitoral do próximo ano.
"Não leve a mal (Ernesto Araújo), algumas pessoas que vem se manifestar, porque alguns ainda não aceitaram resultados das urnas", disse Flávio, o último senador a falar na CPI nesta terça-feira (18) antes de a sessão ser encerrada. "Bolsonaro foi eleito para redirecionar, sim, a política externa do país", disse o senador, que utilizou uma característica frequentemente empregada para descrever o presidente, a atribuindo aos colegas da oposição.

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"O que vejo aqui é um negacionismo do óbvio. Fatos estão colocados. Temos internet e meios alternativos que inviabilizam o monopólio da narrativa dos grandes veículos. Brasil já dispõe de mecanismos para checar o que é fake news", afirmou Flávio, para quem as relações internacionais não foram comprometidas por questões ideológicas que envolvem o governo Bolsonaro.
Sobre as declarações do presidente, chamando a Covid-19 de gripezinha, Flávio afirmou que Bolsonaro se referia à experiência própria com a doença. "Sempre disse que no caso dele especificamente as consequências seriam gripezinha", disse.
Uma das ocasiões em que Bolsonaro usou o termo, minimizando os efeitos da doença, foi durante pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão, em 24 de março. Na ocasião, vinculou os sintomas à sua capacidade física.
"Discussão sobre origem do vírus tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Há investigações em todo o mundo. Nada está descartado ainda. Aí se demoniza quem fala que é vírus chinês, mas são as mesmas pessoas que não se incomodam em dizer que quando houve cepa imputada ao Brasil, não tem pudor em dizer que é a cepa brasileira", concluiu Flávio.

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