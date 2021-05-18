CPI da Covid vai votar pedido de acesso a vídeos de reuniões ministeriais

Senador Renan Calheiros, relator da CPI da Covid Crédito: Jefferson Rudy/ Agência Senado

O vice-presidente da CPI da Covid , senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), pautou para a reunião de quinta-feira (20) a votação do requerimento do relator Renan Calheiros (MDB-AL), que pede acesso a todos vídeos de reuniões ministeriais das quais o ex-chanceler Ernesto Araújo tenha participado.

A CPI tem maioria de oposição ou independente ao governo, por isso o pedido deve ser aprovado.

Em reunião ministerial ocorrida em 22 de abril de 2020, Ernesto afirmou que o novo coronavírus causará uma "nova globalização" e, sem citar diretamente a China, referiu-se ao país asiático como "não democrático" e que "não respeita os direitos humanos".

O STF (Supremo Tribunal Federal) liberou a divulgação do teor daquele encontro, exceto por "poucas passagens do vídeo e da respectiva degravação nas quais há referência a determinados Estados estrangeiros".

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