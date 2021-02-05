Ex-ministro da Saúde e fundador da Anvisa assinam pedido de impeachment

Presidente da República, Jair Bolsonaro durante coletiva à imprensa. Crédito: Marcos Correa/PR

O ex-ministro da Saúde José Gomes Temporão, o sanitarista e fundador da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e outros cientistas, médicos, enfermeiros e profissionais da saúde assinam um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que será protocolado nesta sexta-feira (5).

O documento acusa o chefe do Executivo federal da prática de crimes de responsabilidade durante o enfrentamento à epidemia de Covid-19 no Brasil. É o primeiro pedido de impedimento recebido pelo recém-eleito novo presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira (PP-AL).

A solicitação aponta quatro elementos principais contra o presidente. Entre elas estão a prática de "uma campanha dolosa e deliberada contra medidas hoje mundialmente adotadas, de forma consensual, para o enfrentamento da pandemia" e a disseminação "da ilusão de tratamentos precoces" contra o novo coronavírus.

Entre os signatários do texto, está a epidemiologista e professora da Ufes Ethel Maciel.

Estamos fazendo a nossa parte de denunciar os crimes contra a saúde dos brasileiros durante a pandemia. A denúncia completa está no fio @dadourado. Assinam conosco: Eloan Pinheiro, Gonzalo Vecina, José Gomes Temporão, Reinaldo Ayer, Ricardo Oliva e Ubiratan de Paula Santos 👇 https://t.co/REK218w8DA — Ethel Maciel, PhD - #TodosPelasVacinas💉 (@EthelMaciel) February 5, 2021

O documento ainda acusa Bolsonaro de boicotar vacinas e interferir diretamente para impedir a compra de imunizantes e a "omissão na implantação de um plano nacional de combate à Covid-19".