Ex-assessor de Moraes no TSE é detido e depois liberado na Itália

Eduardo Tagliaferro teve passaporte apreendido enquanto responde a pedido de extradição

CÉZAR FEITOZA

Agência FolhaPress

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 20:07

BRASÍLIA - O ex-assessor do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Eduardo Tagliaferro foi detido na Itália e depois liberado nesta quarta-feira (1º), segundo a defesa dele.

Ex-assessor de Moraes no TSE é detido e depois liberado na Itália

De acordo com o advogado Eduardo Kuntz, Tagliaferro foi alvo de medidas restritivas no país europeu.

Conforme publicado pela coluna Mônica Bergamo, o passaporte dele foi apreendido e, por ordem da Justiça, ele precisará ficar na comarca em que reside enquanto responde a pedido de extradição feito pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

No mês passado, Moraes pediu a extradição de Tagliaferro, acusado de quatro crimes pela PGR (Procuradoria Geral da República).

Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes no TSE
Eduardo Tagliaferro foi alvo de medidas restritivas na Itália, segundo o advogado dele Crédito: YouTube/Reprodução

O ex-assessor passou a ser investigado após a Folha revelar em agosto do ano passado que o gabinete de Moraes no STF ordenou, por mensagens e de forma não oficial, a produção de relatórios pelo TSE para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news em 2022.

Em setembro deste ano, Tagliaferro afirmou, em audiência no Senado, que Moraes forjou relatórios para justificar uma operação contra empresários bolsonaristas por mensagens de teor golpista, em agosto de 2022.

O ministro do STF negou irregularidade e afirmou que todas as ações nessa e nas outras investigações foram oficiais, regulares e com informe à PGR.

