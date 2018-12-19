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Relatório da Coaf

Ex-assessor de Flávio Bolsonaro não comparece a depoimento no MP

O depoimento foi remarcado para a próxima sexta-feira (21)

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 20:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 20:26
O filho mais velho de Jair Bolsonaro, o deputado estadual, Flávio Bolsonaro, diz que não fez nada de errado em relação a movimentações financeiras investigadas Crédito: Tânia Rêgo/ Agência Brasil
O ex-assessor do deputado estadual e senador eleito pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro (PSL), Fabrício Queiroz, não compareceu a depoimento que estava marcado para esta quarta-feira (19), no Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro (MP-RJ). O depoimento foi remarcado para a próxima sexta-feira (21).
Em nota, o MP informou que a defesa alegou uma inesperada crise de saúde e a realização de exames médicos de urgência para justificar a ausência de Queiroz. Além disso, os advogados afirmaram falta de tempo hábil para analisar os autos da investigação.
Queiroz seria ouvido pelo Grupo de Atribuição Originária em Matéria Criminal (Gaocrim). O novo depoimento será feito a partir das 14h de sexta-feira.
O nome de Fabricio Queiroz consta em um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeira (Coaf) que aponta uma movimentação atípica de R$ 1,2 milhão em uma conta em nome do ex-assessor. O relatório integrou a investigação da Operação Furna da Onça, desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro, que prendeu deputados estaduais no início de novembro.
O relatório também identificou um depósito de Queiroz no valor de R$ 24 mil na conta bancária da futura primeira-dama, Michelle Bolsonaro. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, afirmou no início do mês que o valor se referia a um empréstimo feito a Queiroz.
O deputado Flávio Bolsonaro, senador eleito pelo Rio de Janeiro, tem reiterado que somente Queiroz pode se pronunciar sobre as transferências bancárias.

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