'Estou na UTI, não morri ainda', diz Bolsonaro após ficar inelegível

Bolsonaro afirmou que não é justo ser cobrado a já declarar apoio a um nome. "Não é justo, eu estou na UTI ainda, não morri ainda, alguém já querer dividir o meu espólio".

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro Crédito: Tãnia Rêgo/Agência Brasil

Bolsonaro argumentou que nenhum nome tem capilaridade nacional. "Não tem nenhum nome ainda com conhecimento do Brasil todo para fazer o que eu fiz ao longo dos quatro anos. Bons nomes apareceram, mas não tem ainda esse carimbo para falar para o Brasil todo: 'Estamos juntos para 2026'".

O ex-presidente também criticou quem diz que a direita está dividida . "A direita está unida e a direita tem conhecimento do que aconteceu ao longo dos quatro anos e aprendeu muita coisa, e a direita não errou. Esse pessoal do 8 de janeiro, quem fez esse quebra-quebra não foi o nosso pessoal."

Bolsonaro disse que só poderia ser preso em caso de arbitrariedade. Ele ainda criticou a prisão de três aliados: Mauro Cid , Max Guilherme e Sérgio Cordeiro. "Preso por quê? Só se for na base da arbitrariedade, o que não é novidade aqui no Brasil".

Questionado sobre a disputa pela prefeitura de São Paulo, Bolsonaro disse que não apareceu um nome forte do bolsonarismo e a tendência é apoiar a reeleição de Ricardo Nunes (MDB). O ex-presidente afirmou que "puxou o freio" no apoio ao seu ex-ministro Ricardo Salles após o atual deputado criticá-lo.

Bolsonaro inelegível

O TSE decidiu, no dia 30 de junho, tornar Jair Bolsonaro (PL) inelegível por oito anos, a contar das eleições de 2022. O placar ficou em 5 a 2 contra o ex-presidente — os ministros Kassio Nunes Marques e Raul Araújo votaram contra a inelegibilidade.

A decisão do TSE faz com que Bolsonaro não possa disputar as eleições de 2024, 2026 e 2028 — duas municipais e uma presidencial. Bolsonaro estará autorizado a se candidatar a partir das eleições de 2030.