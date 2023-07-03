Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • 'Estou na UTI, não morri ainda', diz Bolsonaro após ficar inelegível
Fora da disputa até 2030

'Estou na UTI, não morri ainda', diz Bolsonaro após ficar inelegível

A declaração foi dada na tarde desta segunda-feira em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 14:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 jul 2023 às 14:48
SALVADOR - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), considerado inelegível após decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), disse, em entrevista ao programa Pânico nesta segunda-feira (3), que apenas está na "UTI" e descartou já declarar apoio a algum nome para a próxima eleição presidencial, em 2026.
Bolsonaro afirmou que não é justo ser cobrado a já declarar apoio a um nome. "Não é justo, eu estou na UTI ainda, não morri ainda, alguém já querer dividir o meu espólio".
O ex-presidente da República Jair Bolsonaro
O ex-presidente da República Jair Bolsonaro Crédito: Tãnia Rêgo/Agência Brasil
O ex-presidente foi questionado sobre eventual apoio a sua mulher, Michelle, ou ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
Bolsonaro argumentou que nenhum nome tem capilaridade nacional. "Não tem nenhum nome ainda com conhecimento do Brasil todo para fazer o que eu fiz ao longo dos quatro anos. Bons nomes apareceram, mas não tem ainda esse carimbo para falar para o Brasil todo: 'Estamos juntos para 2026'".

Veja Também

Bolsonaro inelegível: as alternativas do ex-presidente após decisão do TSE

O ex-presidente também criticou quem diz que a direita está dividida. "A direita está unida e a direita tem conhecimento do que aconteceu ao longo dos quatro anos e aprendeu muita coisa, e a direita não errou. Esse pessoal do 8 de janeiro, quem fez esse quebra-quebra não foi o nosso pessoal."
Bolsonaro disse que só poderia ser preso em caso de arbitrariedade. Ele ainda criticou a prisão de três aliados: Mauro Cid, Max Guilherme e Sérgio Cordeiro. "Preso por quê? Só se for na base da arbitrariedade, o que não é novidade aqui no Brasil".
Questionado sobre a disputa pela prefeitura de São Paulo, Bolsonaro disse que não apareceu um nome forte do bolsonarismo e a tendência é apoiar a reeleição de Ricardo Nunes (MDB). O ex-presidente afirmou que "puxou o freio" no apoio ao seu ex-ministro Ricardo Salles após o atual deputado criticá-lo.

Bolsonaro inelegível

O TSE decidiu, no dia 30 de junho, tornar Jair Bolsonaro (PL) inelegível por oito anos, a contar das eleições de 2022. O placar ficou em 5 a 2 contra o ex-presidente — os ministros Kassio Nunes Marques e Raul Araújo votaram contra a inelegibilidade.

Veja Também

Bolsonaro só poderá disputar a eleição presidencial de 2030; entenda

A decisão do TSE faz com que Bolsonaro não possa disputar as eleições de 2024, 2026 e 2028 — duas municipais e uma presidencial. Bolsonaro estará autorizado a se candidatar a partir das eleições de 2030.
Para reverter a decisão, só com uma liminar do STF (Supremo Tribunal Federal). A Lei Complementar número 64, de 1990, prevê a possibilidade de concessão de uma medida cautelar. A defesa de Bolsonaro diz que aguarda as íntegras dos votos para recorrer.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Lula ignora decisão do TSE e ouve gritos de 'inelegível' contra Bolsonaro

Bolsonaro posta vídeo em que pede forças para resistir após ficar inelegível

'Luto' e 'grande dia': políticos do ES reagem à inelegibilidade de Bolsonaro

Bolsonaro chega ao fim do julgamento com militância desanimada e ruas vazias

Levei facada nas costas, diz Bolsonaro sobre decisão que o torna inelegível

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições Jair Bolsonaro TSE Julgamento Agências Núcleo Inelegível
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados