Lula ignora decisão do TSE e ouve gritos de 'inelegível' contra Bolsonaro

Entre duas agendas, Lula também almoçou com o governador Eduardo Leite (PSDB) e ex-governadores do Rio Grande do Sul no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Ao lado do namorado, o médico Thalis Bolzan, Leite recebeu Lula e a primeira-dama Janja e publicou foto dos dois casais em rede social.

Lula e a primeira-dama Janja foram recebidos pelo governador do RS, Eduardo Leite, e seu namorado, Thalis Bolzan Crédito: Gustavo Mansur/Secom-RS

Embora não tenha feito referência à decisão do TSE nas duas agendas, Lula ouviu da plateia gritos de "inelegível" contra Bolsonaro, tanto em Viamão quando em Porto Alegre.

A decisão que condenou Bolsonaro à inelegibilidade teve maioria formada no início da tarde, pouco depois do início da primeira agenda de Lula no estado gaúcho. Os gritos do público contra o ex-presidente ocorreram tanto nesse evento como em outro, no fim da tarde.

Pela manhã, em Viamão, município vizinho a Porto Alegre, Lula entregou 446 casas do Minha Casa Minha Vida . São 1.784 beneficiados cuja renda familiar é de até R$ 2.640.

A obra foi construída por meio do Minha Casa Minha Vida entidades, modalidade do programa que permite a contratação de cooperativas e entidades para produzir as casas.

O investimento total foi de R$ 39,8 milhões, sendo R$ 37,6 milhões federais e R$ 2,2 milhões de contrapartida do Governo do RS.