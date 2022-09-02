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Esquerda se solidarizou com facada em 2018, ao contrário do que diz Bolsonaro

Nomes como Haddad, Boulos, Ciro e Dilma lamentaram o ataque contra o então candidato a presidente, em setembro de 2018
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 set 2022 às 20:18

Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 20:18

SÃO PAULO - Diferentemente do que disse o presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta sexta-feira (2), políticos de esquerda se solidarizaram quando ele levou uma facada na campanha eleitoral em Juiz de Fora (MG), em setembro de 2018. Mais cedo, Bolsonaro afirmou que a "esquerda ficou calada" naquela época ao comentar e lamentar o ataque à vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, na noite de quinta-feira (1º).
Jair Bolsonaro
Bolsonaro levou facada durante campanha eleitoral em 2018, em Juiz de Fora (MG) Crédito: Redes Sociais / Reprodução
Entre os políticos que se manifestaram em 2018 está Fernando Haddad (PT), então candidato à Presidência da República pelo PT e nome do partido ao governo paulista em 2022. "Repudio totalmente qualquer ato de violência e desejo pronto restabelecimento a Jair Bolsonaro", escreveu Haddad no Twitter cerca de 1 horas após o atentado.
Guilherme Boulos (PSOL), outro candidato à época, que hoje disputa uma vaga à Câmara, também foi ao Twitter: "Soube agora do que ocorreu com Bolsonaro em Minas. A violência não se justifica, não pode tomar o lugar do debate político. Repudiamos toda e qualquer ação de ódio e cobramos investigação sobre o fato".
Ciro Gomes (PDT), também candidato à Presidência em 2018 e em 2022, escreveu há quatro anos: "Repudio a violência como linguagem política, solidarizo-me com meu opositor e exijo que as autoridades identifiquem e punam o ou os responsáveis por esta barbárie".
Gleisi Hoffmann, presidente do PT, disse à época, em vídeo compartilhado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva: "Lamentável. Nenhum ato de violência pode ser admitido. A violência não é justificável. Na política temos que nos ater ao enfrentamento de ideias".
A ex-presidente Dilma Rousseff (PT), o senador Lindbergh Farias (PT) e a candidata Vera Lúcia (PSTU) também prestaram solidariedade.

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