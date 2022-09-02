Bolsonaro lamenta atentado contra Cristina Kirchner e volta a citar facada

SÃO PAULO - O presidente Jair Bolsonaro (PL) lamentou nesta sexta-feira (2) a tentativa de assassinato da vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. O chefe do Executivo afirmou que esse é um risco que todos correm e lembrou da facada sofrida na campanha eleitoral de 2018.

"Eu lamento. É o risco que todo mundo corre. Eu quase morri em 2018 e não vi a esquerda se preocupando comigo, mas tudo bem", declarou, ao ser questionado por jornalistas, durante visita à Expointer, maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina, em Esteio (RS).

Jair Bolsonaro cobrou investigação sobre o atentado contra a vice-presidente argentina Crédito: Isac Nóbrega / PR

"Eu já falei que lamento. Apesar de não ter nenhuma simpatia por ela, não desejo isso para ela. Agora quando eu levei a facada o pessoal da esquerda ficou calado, né? Mas tudo bem. Nós temos coração, queremos o bem", disse o candidato à reeleição. "Lamento o ocorrido e espero que a apuração seja feita para saber se saiu da cabeça dele ou de alguém que, porventura, tivesse contratado ele para fazer aquilo", emendou.

Bolsonaro foi o último dos principais presidenciáveis a se manifestar sobre a tentativa de assassinato da vice-presidente da Argentina, e o fez ao ser provocado. Nas redes sociais, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o ódio político é uma ameaça à democracia na região. A senadora Simone Tebet (MDB) afirmou que é preciso dar um fim à violência política. O ex-governador Ciro Gomes (PDT), por sua vez, criticou o "radicalismo cego" e "polarizações odientas". Soraya Thronicke (União Brasil) e Luiz Felipe dAvila (Novo) também condenaram o ocorrido.