Equipe do sportv deixa estúdio por ameaça de bomba em Paris

Vizinha ao Trocadero, área destinada a jornalistas de diversos países precisou ser esvaziada: "Está tudo tranquilo", diz Marcelo Barreto

A segunda-feira foi marcada por vários incidentes nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Quando todas as competições já haviam sido encerradas (o surfe feminino foi adiado devido às condições climáticas no Taiti), madrugada na França (noite no Brasil), a equipe do sportv, canal esportivo da Rede Globo que faz a transmissão in loco da Olimpíada, tomou um susto com uma suspeita de bomba.