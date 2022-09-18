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Eleições 2022

Equipe da PF prende homem sob a acusação de ter xingado Lula

Episódio ocorreu durante compromisso de campanha do candidato do PT à Presidência, em Montes Claros (MG)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 set 2022 às 14:10

Publicado em 18 de Setembro de 2022 às 14:10

  • Marcelo Rocha

BRASÍLIA - A equipe da Polícia Federal que atua na segurança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu voz de prisão a um homem de 50 anos sob acusação de ter xingado o petista de ladrão, safado e sem vergonha. O caso ocorreu na quinta-feira (15), na passagem de Lula por Montes Claros, no interior de Minas Gerais, em compromisso da agenda de campanha.
Conduzido a uma delegacia, o homem foi liberado após assinar um termo circunstanciado, pelo qual se comprometeu a comparecer a audiência a ser agendada na Justiça.
Luiz Inácio Lula da Silva
Equipe que acompanha Lula disse que o petista foi vítima de crime de injúria Crédito: Ricardo Stuckert / PT
A equipe que acompanhava o presidenciável alegou que o homem incorreu no crime de injúria (atribuir palavras ou qualidades ofensivas que atinjam a honra e moral de alguém). A pena é de detenção, de um a seis meses, ou pagamento de multa.
De acordo com informações da 2ª Delegacia de Polícia Civil da cidade mineira, Lula e seu comboio percorriam uma das avenidas do bairro Todos os Santos por volta das 17h30. Um homem a bordo de um veículo que passava ao lado do carro que transportava o candidato do PT gritou, segundo os registros do caso, "Lula ladrão, Lula safado, Lula sem vergonha".
O homem foi abordado e ouviu um pedido para que desembarcasse do automóvel. Foi advertido de que sua conduta seria crime de injúria.
Ele, porém, teria recusado a descer do veículo e reafirmado o que dissera em relação ao ex-presidente. Foi dada, então, voz de prisão.
Levado para a delegacia, o homem relatou que em momento algum ofendeu o ex-presidente e disse ter estranhado a abordagem.
Afirmou que o policial agiu com abuso de autoridade. Disse ter sido empurrado com violência contra o capô do carro e teve boné e óculos retirados de sua cabeça. Foi liberado após apresentar sua versão dos fatos.
Além do homem, um advogado esteve na delegacia como representante de Lula e também se comprometeu a comparecer à audiência do caso na Justiça.

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