Enfermeira diz que emprestou senha para chefe excluir registros de vacina de Bolsonaro

21/12/2022 às 19h - O secretário de Governo de Duque de Caxias, João Carlos Brecha, inseriu os dados falsos de vacinação contra a Covid-19 em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro



22/12/2022 às 07h59 - O usuário associado ao ex-presidente, utilizando o endereço de IP cadastrado no Palácio do Planalto, acessou o aplicativo ConecteSUS



22/12/2022 às 8h - O usuário emite o certificado de vacinação contra a Covid-19 contendo o registro de três doses de vacina, sendo duas da fabricante Pfizer, tomadas no município de Duque de Caxias



22/12/2022 às 8h20 - Ocorre a alteração cadastral no "Gov.br" do então presidente, passando a ter o email de Marcelo Câmara, nomeado assessor para acompanhar Jair Bolsonaro, na condição de ex-presidente da República



27/12/2022 às 14h19 - O usuário do ex-presidente da República, utilizando o endereço de IP cadastrado no Palácio do Planalto, acessou o aplicativo ConecteSUS



27/12/2022 às 14h19min44seg - Usuário emitiu novamente o certificado de vacinação contra a Covid-19 contendo o registro das mesmas vacinas



27/12/2022 às 20h59 - Após a geração desse segundo certificado, os registros das vacinas da fabricante Pfizer em nome de Bolsonaro foram excluídos do sistema do Ministério da Saúde. Segundo a PF, quem apagou os registros foram a operadora Claudia Acosta da Silva, sob a justificativa de 'erro'



30/12/2022 às 12h02 - O usuário associado ao ex-presidente usou endereço de IP vinculado ao terminal telefônico em nome de Mauro Cid para acessar o aplicativo ConecteSUS



30/12/2022 às 12h02min24seg - O usuário atrelado a Bolsonaro emitiu um novo certificado de vacinação contra a Covid19, agora contendo apenas o registro da vacina da fabricante Janssen, pois as demais já haviam sido excluídas.



Por volta das 14h - Cerca de duas horas após a emissão do certificado, Mauro Cid e Jair Bolsonaro viajaram de Brasília para a cidade de Orlando, nos Estados Unidos. O voo da Força Aérea brasileira decolou por volta das 14h.

