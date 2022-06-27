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Eleições 2022

Em Lisboa, Pacheco elogia o TSE e diz que é preciso defender as instituições

Pacheco ainda disse que cabe a todos a defesa dos Poderes e das instituições e que "se alguém no Brasil pensar em ruptura", "não é definitivamente ruptura do Estado de Direito".

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 10:25

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 jun 2022 às 10:25
Em meio às alegações, sem provas, de desconfiança com as urnas eletrônicas do presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), defendeu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em discurso na abertura do X Fórum Jurídico de Lisboa, ao comentar as eleições deste ano e a assegurar a preservação da democracia no Brasil.
"Teremos eleições este ano, que acontecerão no sistema eletrônico de votação, sob a guarda do eficiente Tribunal Superior Eleitoral, que é uma justiça especializada que custa à sociedade brasileira e que não pode ser desprezada sob uma desconfiança absolutamente sem justa causa", afirmou o senador nesta segunda-feira, 27.
Rodrigo Pacheco, presidente do Senado
Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado
Pacheco ainda disse que cabe a todos a defesa dos Poderes e das instituições. "Afirmações e reafirmações de defesa dos Poderes é algo que nos cabe, cada qual na sua posição, no seu quadrado, temos que defender as instituições e não desvalorizá-las."
O presidente do Senado também comentou que "se alguém no Brasil pensar em ruptura", "não é definitivamente ruptura do Estado de Direito".
Além disso, durante seu discurso inicial no fórum, Pacheco citou a importância do futuro da relação Brasil e Portugal, dizendo que o país europeu pode ter um "papel catalisador" para o avanço do acordo União Europeia-Mercosul e do acesso do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
O fórum é organizado pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas e o Centro de Investigação de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (ICJP/CIDP), o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) e a Fundação Getulio Vargas (FGV).

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