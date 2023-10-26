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Em São Cristóvão

Duas pessoas são baleadas em perseguição policial na zona norte do Rio

A vítimas eram primos. A Polícia Civil informou que os três policiais militares envolvidos na ação foram presos em flagrante por tentativa de homicídio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 out 2023 às 15:53

Publicado em 26 de Outubro de 2023 às 15:53

PM ao lado do carro em que os baleados estavam
PM ao lado do carro em que os baleados estavam Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Duas pessoas foram baleadas na noite desta quarta (25) durante uma perseguição policial em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro. Os primos Nívea Ághata Fernandes, 24, e João Victor de Oliveira Andrade, 23, estavam dentro do carro quando foram atingidos pelos disparos.
De acordo com a Polícia Militar, as duas vítimas estavam envolvidas em um roubo. Yasmin dos Santos, 18, mulher de Andrade, que também estava no carro mas não foi ferida, disse que o carro da família foi confundido pela polícia. Ela prestou depoimento na madrugada desta quinta (26) na delegacia de São Cristóvão.
Os três policiais militares envolvidos na ação, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos em flagrante por tentativa de homicídio, segundo a Polícia Civil. As armas deles foram apreendidas e levadas para perícia. A PM afirma que também abriu um inquérito interno para apurar o caso.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados para uma ocorrência de roubo na rua São Luiz Gonzaga. No local, os PMs viram dois carros que consideraram suspeitos. Ainda segundo a PM, um ocupante de um dos carros atirou contra uma equipe da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) da Barreira do Vasco que reforçava o patrulhamento da região. Os agentes que haviam sido acionados para verificar o roubo, então, reagiram aos tiros, dando início a um confronto.
Após a troca de tiros, os policiais encontraram os primos feridos em um dos carros. Os ocupantes do outro veículo fugiram. No carro da família, segundo a polícia, foram apreendidos quatro celulares sem chip, uma touca ninja, três relógios e um rádio comunicador. A mulher do jovem ferido nega.
"Tinha uma perseguição, e a gente acabou sendo confundido com o [outro] carro. Até os policiais afirmaram que [o carro suspeito] seria um Cobalt branco, e a gente estava num Ônix prata", disse Yasmin dos Santos em entrevista à TV Globo. "Quero justiça, que seja tudo explicado corretamente", acrescentou.
Os feridos foram levados sob custódia para hospitais próximos da região. Andrade foi para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro, e o estado de saúde dele é estável. Já Fernandes, atingida por quatro tiros, foi para o Quinta D'Or, unidade particular, em São Cristóvão. O estado de saúde dela não foi divulgado.
Em nota, a Polícia Militar afirmou que uma pessoa que havia sido roubada foi à delegacia e reconheceu seu celular entre os telefones encontrados.

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