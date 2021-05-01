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Imunização

Doses de vacina da Pfizer ficarão em freezers emprestados pelo país

Diferentemente das outras vacinas, que podem ser mantidas em temperaturas entre 2°C e 8°C, o novo imunizante exige temperaturas bem baixas (entre -65°C e -80°C)

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 15:07

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 mai 2021 às 15:07
Pfizer anunciou que a vacina experimental é mais de 90% eficaz na prevenção à Covid-19
Pfizer anunciou que a vacina experimental é mais de 90% eficaz na prevenção à Covid-19 Crédito: Reuters/Folhapress
O Brasil recebeu na sexta-feira (30) um lote de 1 milhão de doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19, que será distribuído, a partir da segunda feira, para as 27 capitais do país, segundo informou o secretário executivo da Saúde, Rodrigo Cruz. Diferentemente das outras vacinas, que podem ser mantidas em temperaturas entre 2ºC e 8ºC, o novo imunizante exige temperaturas bem baixas (entre -65ºC e -80ºC).
Para dar conta dessa demanda, autoridades da saúde, pelo país, têm recorrido a empréstimos de freezers de hospitais e universidades. É o caso da prefeitura de Porto Alegre, que fez parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A instituição cedeu ultrafreezers com capacidade de até 4 milhões de frascos para garantir a conservação das vacinas. No primeiro lote, o Estado receberá 32.760 doses.

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"Desde dezembro colocamos à disposição do Ministério da Saúde os ultracongeladores da instituição. É um equipamento muito utilizado nas pesquisas, compramos mais cinco unidades ano passado", afirma Geraldo Pereira Jotz, pró-reitor de Inovação e Relações Institucionais da UFRGS. A instituição tem mais 20 aparelhos do tipo, "mas nenhum é usado em sua totalidade. Três ainda estão na caixa", afirmou.
Florianópolis também terá três desses equipamentos da Universidade Federal de Santa Catarina, com capacidade para 948 litros, e é prevista a cessão de um quarto. Os ultrafreezers foram transportados esta semana para rede de frio municipal.
Segundo o governo catarinense, na 1.ª remessa chegarão 17.550 doses, a serem distribuídas a Florianópolis (10.530 doses) e São José (7.020 doses). "Somando às novas doses de AstraZeneca, que chegam neste fim de semana, devemos avançar para 62, 61 e 60 anos até semana que vem", escreveu no Twitter o prefeito da capital, Gean Loureiro (DEM).
A Secretaria da Saúde de Sergipe vai conservar as vacinas com freezers próprios, com temperaturas entre -15º e -20º. Se preciso, usará o freezer de ultracongelamento da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

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Conforme o Ministério da Saúde, as doses serão entregues em temperaturas entre -25ºC e -15ºC, e a conservação vale por apenas 14 dias. Após ser armazenada entre 2ºC e 8ºC, o prazo para aplicação é reduzido para cinco dias.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o transporte e armazenamento a -20ºC por um período único de até duas semanas. Em Cuiabá, no Mato Grosso, o Hospital Geral e Maternidade também cedeu à prefeitura um ultrafreezer com capacidade de 486 litros e temperatura de até - 86ºC.

LICITAÇÃO

Outra regiões fizeram as próprias compras para armazenar os produtos. A Bahia abriu licitação para 100 ultracongeladores e 30 já foram distribuídos a nove macrorregiões. "Essa é uma realidade bem diferente de outros Estados, que concentram a infraestrutura na capital", afirmou Fábio Vilas-Boas, secretário da Saúde baiano.
O Paraná tem nove freezers para armazenar o imunizante, sete de ultrabaixa temperatura (-80ºC) e dois de temperatura de -20ºC. Já no Distrito Federal o ultracongelador tem capacidade de 570 litros e guarda até 40 mil doses.
O acordo da gestão Jair Bolsonaro com a Pfizer prevê 100 milhões de doses. Foi fechado neste ano após entraves no ano passado, quando 70 milhões de doses foram oferecidas e o governo recusou.

SÃO PAULO

A Prefeitura de São Paulo alterou uma de suas câmaras frias, de 100 metros cúbicos, para -25ºC. Ela poder receber 4 milhões de doses durante 14 dias, conforme orientação da Pfizer.
A capital tem ainda outras câmaras em quatro pontos de distribuição e deve receber cerca de 135.720 doses da vacina Pfizer. O Município receberá as doses na temperatura entre -25ºC e -15ºC, podendo mantê-las nessa faixa por até 14 dias.

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