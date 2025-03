Em São Paulo

Dois homens são baleados em perseguição policial na Marginal Tietê

Segundo a PM-SP, eles são suspeitos de terem cometido roubo na região. Os suspeitos foram socorridos a um hospital da região e estão acompanhados de policiais

Dois homens foram baleados por policiais militares durante uma perseguição na madrugada desta quarta-feira (12), na marginal Tietê, na zona oeste de São Paulo. Segundo a PM, eles são suspeitos de terem cometido roubo na região.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo nas imediações da marginal e encontrou os suspeitos em um carro vermelho.

A perseguição começou por volta das 4h, segundo a PM. A dupla não obedeceu às ordens de parada e teria trocado tiros com os militares. Os dois suspeitos foram baleados. O carro em que eles estavam foi parado na altura da avenida Alexandre Colares, na Vila Jaguara, antes da ponte dos Remédios, sentido rodovia Castelo Branco.

Os suspeitos foram socorridos a um hospital da região e estão acompanhados de policiais. Assim que tiverem alta, serão detidos. O local ficou isolado e causou trânsito na via. As armas utilizadas no crime foram apreendidas e encaminhadas para perícia.

