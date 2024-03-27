Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Distribuição de produtos Nike causa tumulto e deixa feridos em SP
Confusão

Distribuição de produtos Nike causa tumulto e deixa feridos em SP

O evento foi divulgado nas redes sociais. Nas publicações, os organizadores diziam que não haveria fila, nem ordem de chegada. Tudo dependeria de sorte

Publicado em 27 de Março de 2024 às 16:50

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 mar 2024 às 16:50
O tumulto aconteceu no bairro Paraíso, na zona sul de São Paulo, na noite desta terça-feira (26)
O tumulto aconteceu no bairro Paraíso, na zona sul de São Paulo, na noite desta terça-feira (26) Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um evento em alusão ao Air Max Day, celebração do tênis clássico da Nike, causou tumulto e deixou feridos em São Paulo na noite desta terça-feira (26). Ao menos seis pessoas foram pisoteadas. A loja Guadalupe, em parceria com a marca Survival, atraiu uma multidão para o bairro Paraíso (zona sul) com a promessa de distribuição gratuita de produtos Nike como o tênis Air Max DN.
O evento ocorreu na região da loja, na av. Bernardino de Campos, e foi divulgada nas redes sociais. Nas publicações os organizadores diziam que não haveria fila e que os produtos não seriam entregues por ordem de chegada, que tudo dependeria da sorte. A loja Guadalupe foi procurada por telefone e mensagens em rede social e WhatsApp e respondeu que a reportagem deveria procurar assessoria da Nike. Em nota, a Nike afirmou que o engajamento do evento superou as expectativas iniciais.
"No entanto, é com pesar que relatamos que durante o evento algumas pessoas precisaram de atendimento médico. É importante ressaltar que, felizmente, nenhum dos casos apresentou maior gravidade", afirmou. "A organização está em contato com as respectivas famílias das pessoas afetadas para prestar assistência. Nossa prioridade é apoiar as pessoas que precisaram de atendimento médico para que se recuperem completamente", acrescentou a Nike.
A Survival também foi questionada via rede social, mas não respondeu. De acordo com a Polícia Militar, o tumulto aconteceu por volta das 19h30. Os seis feridos foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para diferentes unidades de saúde.
O Corpo de Bombeiros confirmou que foi acionado, mas disse que apenas a PM poderia dar informações sobre a ocorrência. A Secretaria Municipal de Saúde foi procurada, mas não respondeu aos questionamentos sobre quantas pessoas foram atendidas pelo Samu, o estado de saúde delas ou para onde foram encaminhadas. A SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que não encontrou registro da ocorrência até o momento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Paulo (SP)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cafu estrela campanha do "Seleções Méqui"
McDonald’s convoca o craque Cafu para campanha “Seleções do Méqui” que traz combos da Copa
Batizado da coelha, onde Wanessa e Bruno aparecem juntos
Wanessa Camargo assume namoro no batizado da coelha de Nicole Bals; conheça o ator
Bandeira do Brasil, símbolo de patriotismo
Agora vai! Cidade no Espírito Santo cria o seu “Dia do Patriota”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados