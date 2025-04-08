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  • Dirigente de clube de futebol leva dois tiros em tentativa de assalto, na Paraíba
Estava com R$ 400 mil

Dirigente de clube de futebol leva dois tiros em tentativa de assalto, na Paraíba

Profissional foi abordado em frente ao estádio do clube, enquanto carregava uma mala com os salários dos jogadores

Publicado em 08 de Abril de 2025 às 09:45

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 abr 2025 às 09:45
Dirigente do Sousa iria fazer o pagamento dos jogadores do clube
Dirigente do Sousa iria fazer o pagamento dos jogadores do clube Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O dirigente do Sousa, Laylson Kleber de Lima, foi surpreendido nesta segunda-feira por uma tentativa de assalto próximo ao Estádio Marizão, na cidade sede do clube, na Paraíba. Ele carregava um malote com os salários dos atletas e foi baleado após tentar reagir. Os dois suspeitos fugiram, mas não conseguiram levar os R$ 400 mil.
Segundo a assessoria do clube, o funcionário foi levado ao Hospital Regional de Sousa e chegou consciente ao Pronto Socorro. Tudo aconteceu enquanto os jogadores treinavam nas intermediações do Marizão.
O supervisor de futebol foi atingido duas vezes na região do quadril, passou por cirurgia e continua internado. O quadro é estável e considerado fora de risco. As autoridades locais investigam o caso.
O Sousa, que é o atual bicampeão paraibano, ganhou os holofotes no ano passado após eliminar o Cruzeiro na Copa do Brasil. Nesta temporada, a agremiação disputará o Campeonato Brasileiro da Série D. A estreia será contra o Santa Cruz de Natal, fora de casa, ainda sem data confirmada.

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