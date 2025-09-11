Home
>
Brasil
>
Dino cita morte de influenciador trumpista e diz que anistia não gerou paz nos EUA

Dino cita morte de influenciador trumpista e diz que anistia não gerou paz nos EUA

Ministro lembrou o assassinato do influenciador trumpista Charlie Kirk para reforçar críticas à proposta de anistia a envolvidos em trama golpista

MATEUS VARGAS

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 15:56

BRASÍLIA - O ministro Flávio Dino, do STF, fez referência ao assassinato do influenciador trumpista Charlie Kirk para reforçar críticas à proposta de anistia para os envolvidos na trama golpista de 2022.

Recomendado para você

Ao introduzir seu voto, ministra lembrou que foi o ex-presidente que sancionou a lei de 2021 que tipificou o crime

Bolsonaro não pode dizer que desconhecia o crime de golpe, diz Cármen Lúcia

Com voto da Cármen Lúcia, Primeira Turma condena ainda outros sete réus pelo mesmo crime. Ex-presidente foi considerado por ela como líder do grupo

STF forma maioria para condenar Bolsonaro por organização criminosa

Ministro lembrou o assassinato do influenciador trumpista Charlie Kirk para reforçar críticas à proposta de anistia a envolvidos em trama golpista

Dino cita morte de influenciador trumpista e diz que anistia não gerou paz nos EUA

"Há uma ideia, segundo a qual, anistia e perdão é igual a paz. E foi feito o perdão nos Estados Unidos, e não a paz", disse Dino, em intervenção durante o voto da ministra Cármen Lúcia no julgamento de Bolsonaro e mais sete réus.

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), durante primeiro dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais 7 réus no STF por trama golpista
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Antonio Augusto/ STF

O ministro não mencionou Kirk, mas se referiu a "grave crime político" contra um jovem de posição política "ao lado do atual presidente dos Estados Unidos".

Em janeiro, o presidente Donald Trump assinou decreto perdoando uma série de pessoas acusadas de crimes relacionados à invasão do Capitólio.

"Às vezes, a paz se obtém pelo funcionamento adequado das instâncias repressivas do Estado", disse Dino. Ele interrompeu o voto de Cármen após a ministra citar texto do escritor Victor Hugo sobre golpe de estado.

Na terça-feira (9), ao votar pela condenação do núcleo central da trama golpista, Dino já afirmou que não caberia anistia aos acusados.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais