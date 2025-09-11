Dino cita morte de influenciador trumpista e diz que anistia não gerou paz nos EUA

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 15:56
BRASÍLIA - O ministro Flávio Dino, do STF, fez referência ao assassinato do influenciador trumpista Charlie Kirk para reforçar críticas à proposta de anistia para os envolvidos na trama golpista de 2022.
"Há uma ideia, segundo a qual, anistia e perdão é igual a paz. E foi feito o perdão nos Estados Unidos, e não a paz", disse Dino, em intervenção durante o voto da ministra Cármen Lúcia no julgamento de Bolsonaro e mais sete réus.
O ministro não mencionou Kirk, mas se referiu a "grave crime político" contra um jovem de posição política "ao lado do atual presidente dos Estados Unidos".
Em janeiro, o presidente Donald Trump assinou decreto perdoando uma série de pessoas acusadas de crimes relacionados à invasão do Capitólio.
"Às vezes, a paz se obtém pelo funcionamento adequado das instâncias repressivas do Estado", disse Dino. Ele interrompeu o voto de Cármen após a ministra citar texto do escritor Victor Hugo sobre golpe de estado.
Na terça-feira (9), ao votar pela condenação do núcleo central da trama golpista, Dino já afirmou que não caberia anistia aos acusados.
