Dilma: 'Bolsonaro zomba dos mortos e avilta a cadeira da Presidência'

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) disse, em transmissão ao vivo do 1º de maio das centrais sindicais, que as mortes provocadas pela covid-19 no Brasil são consequência do que qualificou como omissão do governo de Jair Bolsonaro (sem partido) diante da pandemia. "Jair Bolsonaro desdenha da doença, zomba dos mortos e avilta a cadeira da Presidência", declarou.

Ex-presidente Dilma Rousseff (PT) criticou presidente Jair Bolsonaro em meio à pandemia de coronavírus Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Dilma lembrou ainda que Bolsonaro fez um pronunciamento durante manifestação, em Brasília, que pedia a volta da ditadura militar. "O Planalto tem um líder que não tem vergonha de atentar contra a ordem democrática", afirmou.

A petista avalia que, devido ao comportamento do governo, a pandemia ganha contornos ainda mais graves no país. "Não nos resta agora outro caminho que não gritar 'fora Bolsonaro'", disse. "O presidente é omisso com a crise que se avizinha."

Outra crítica de Dilma foi sobre a relação entre Bolsonaro e prefeitos e governadores , a quem o presidente trata, segundo ela, como inimigos. A petista disse ainda que o Brasil nunca enfrentou tantas crises ao mesmo tempo, nas frentes econômica, social, sanitária e política.

OAB

Na mesma transmissão, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, disse que a reforma trabalhista feita em 2017 foi infeliz e não gerou os empregos que prometia.