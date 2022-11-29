Deslizamento de terra atinge 21 veículos e deixa ao menos um morto no PR

A chuva que atinge o Paraná desde sábado (26) causou vários deslizamentos de terra nas rodovias que cortam o Estado. O mais grave até agora foi na BR 376, em Guaratuba, no litoral, onde a terra atingiu 21 veículos por volta das 19h de segunda-feira (28), deixando ao menos uma pessoa morta.

Informações preliminares do Governo do Estado apontam 200 metros de pistas totalmente interditadas, com 15 carros e seis caminhões arrastados pela rodovia. Muitos ficaram soterrados pela lama.

Deslizamento de terra atinge 21 veículos e deixa ao menos um morto no Paraná Crédito: Governo do PR

As buscas por vítimas precisaram ser interrompidas na madrugada devido ao risco de novos desabamentos, mas foram retomadas nesta manhã com o auxílio de cães farejadores. A identidade da pessoa morta ainda não foi divulgada.

Bombeiros, policiais militares, Polícia Rodoviária Federal e Defesa Civil trabalham em conjunto com forças de segurança de Santa Catarina no atendimento à ocorrência e na busca pelos soterrados.

Segundo o Governo do Paraná, a ligação entre o Estado e Santa Catarina pela BR 376 está totalmente interditada, sem previsão de liberação. A Polícia Rodoviária Estadual informou que a Estrada da Graciosa (PR 410) também está interditada, assim como o acesso ao litoral pela BR 277, por conta de outro deslizamento.

Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), choveu mais de 150 milímetros na Serra do Mar entre sábado e segunda-feira. Nas últimas 72 horas, o acumulado já ultrapassou os 200 milímetros em alguns pontos da região litorânea.

As equipes da Defesa Civil paranaense também acompanham outras emergências no litoral do Estado, como inundações em Guaraqueçaba, Morretes e Matinhos, com o envio de ajuda humanitária e auxílio aos municípios na elaboração de decretos de situação de emergência e registro das condições locais.