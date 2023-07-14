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Deflação: como queda nos preços pode impactar seu bolso e economia do Brasil

IPCA teve queda de 0,08% no mês passado, em relação a maio, divulgou o IBGE.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

14 jul 2023 às 11:49

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 11:49

Quedas nos preços dos combustíveis, do carro novo, e de alimentos como carne e leite levaram o país a registrar em junho a primeira deflação de 2023.
O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) teve queda de 0,08% no mês passado, em relação a maio, divulgou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
O cenário também representa um alívio para as famílias, combinado a um momento de renda em alta, fruto de um mercado de trabalho ainda aquecido e benefícios sociais ampliados.
Mas o IPCA em terreno negativo deve ter vida curta, e a expectativa é de que a inflação volte a crescer a partir de agosto.
A repórter Thais Carrança explica o impacto da deflação no dia a dia da economia e por que ela não deve durar muito.

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