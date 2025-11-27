Home
>
Brasil
>
Defesa de Bolsonaro diz que ele não teve contato com celular de Nikolas

Defesa de Bolsonaro diz que ele não teve contato com celular de Nikolas

Advogados afirmaram que encontro com o parlamentar ocorreu "às claras", em área monitorada pela Polícia Penal

Hugo Henud

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 18:05

A defesa de Jair Bolsonaro apresentou nesta quinta-feira, 27, os esclarecimentos pedidos pelo ministro Alexandre de Moraes sobre o uso de celular pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) durante visita ao ex-presidente na semana passada, quando ele ainda cumpria prisão domiciliar.

Recomendado para você

Advogados afirmaram que encontro com o parlamentar ocorreu "às claras", em área monitorada pela Polícia Penal

Defesa de Bolsonaro diz que ele não teve contato com celular de Nikolas

Mudança retoma isenções ao agronegócio e limita contrapartidas ambientais; parlamentares votaram pela retomada de 56 dos 63 trechos vetados pelo presidente

Como fica a lei do licenciamento ambiental após Congresso derrubar parte dos vetos de Lula

Segundo a agência, a descoberta foi feita pela própria fabricante; análises internas que identificaram a bactéria pseudomonas

Anvisa manda recolher lotes contaminados do sabão líquido Ypê

Os advogados afirmaram que o encontro ocorreu "às claras", em área monitorada pela Polícia Penal, e sustentaram que Bolsonaro não usou, nem teve contato direto ou indireto, com o aparelho do parlamentar. Por determinação do STF, Bolsonaro estava proibido de usar celulares,direta ou indiretamente, durante a prisão domiciliar.

Imagens divulgadas pelo Jornal Nacional, da TV Globo, mostraram o ex-presidente e o deputado conversando na área externa da casa, nos fundos da propriedade, enquanto Nikolas usava o aparelho.

A defesa argumenta, porém, que as imagens mostram o ex-presidente cumprindo integralmente as cautelares impostas pelo Supremo, negando qualquer violação à proibição de uso de celulares durante o período da prisão domiciliar.

A manifestação ocorre após Moraes determinar, nesta quarta-feira, 26, que a defesa explicasse o episódio em 24 horas. A visita de Nikolas aconteceu na sexta-feira, 21, poucas horas antes de Bolsonaro tentar violar a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda, episódio que levou à decretação de sua prisão preventiva no sábado, 22.

Na terça-feira, 25, o STF determinou a execução da pena de 27 anos e 3 meses imposta no caso da trama golpista, convertendo a prisão preventiva em cumprimento de pena em regime fechado na carceragem da Polícia Federal.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais