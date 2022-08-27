Debate presidencial neste domingo terá 3 blocos e estúdio sem plateia; veja regras

O primeiro debate presidencial de 2022 ocorre na noite deste domingo (28) e é esperada a presença dos dois líderes das pesquisas de intenção de voto: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL).
O evento é organizado em pool por Folha de S.Paulo, UOL e TVs Bandeirantes e Cultura, com início previsto para as 21h. A Folha de S.Paulo fará a transmissão ao vivo, com a publicação de análises ao longo do evento.
O debate será dividido em três blocos. Em reunião com assessores de todos os candidatos ficou acertado que não haverá plateia no estúdio. Além disso, caso um candidato desista de comparecer, a cadeira destinada a ele ficará vazia.
O ex-presidente Lula confirmou sua participação no debate em publicação nas redes sociais neste sábado (27). Ele compartilhou uma imagem de um calendário indicando o compromisso e escreveu: "Nos vemos na Band amanhã, 21 horas".
Também é esperada a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL). O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou à reportagem neste sábado que a participação de Bolsonaro no debate está confirmada.
Mais cedo, na Bahia, o presidente já havia dito a aliados que iria ao debate. A decisão foi tomada após idas e vindas. No meio da semana, ministros chegaram a dizer que Bolsonaro estava decidido a não comparecer.
Além de Lula e Bolsonaro, foram convidados Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet MDB), Luiz Felipe d'Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil), de partidos com representantes na Câmara de Deputados.
Entenda como será o debate deste domingo:
DEBATE PRESIDENCIAL
Folha de S.Paulo, UOL, TV Bandeirantes e TV Cultura formaram um pool para promover evento
Quando: Domingo (28), às 21h
Onde: Estúdio da Band, em São Paulo
Organizadores: Folha, UOL e TVs Bandeirantes e Cultura
Como acompanhar: Site da Folha de S.Paulo fará transmissão ao vivo, com comentários de jornalistas
Candidatos convidados: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Felipe D'Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil)
Mediadores: O encontro será mediado pelos jornalistas Adriana Araújo e Eduardo Oinegue, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, nos dois primeiros blocos. No último, a mediação será feira pelo diretor de Jornalismo da TV Cultura, Leão Serva, e pela jornalista Fabíola Cidral, do portal UOL
REGRAS DO DEBATE
- O debate será dividido em três blocos
- Não haverá plateia
- Se algum candidato não comparecer ao debate, o púlpito ficará vazio
- Em caso exclusivamente de ofensa moral e pessoal, o candidato poderá solicitar ao mediador direito de resposta
- Se avaliada pertinente, a resposta será dada ainda no mesmo bloco em que ocorreu o caso
Primeiro bloco:
- Haverá perguntas sobre temas sorteados. Candidatos terão um minuto e meio para responder
- Os candidatos poderão questionar seus adversários. O candidato terá quatro minutos para administrar entre a resposta e a tréplica. Quem perguntou tem um minuto para a réplica
Segundo bloco:
- Jornalistas fazem perguntas e escolhem quem comenta. Um minuto para a pergunta e um minuto para o comentário. O candidato que responde terá quatro minutos para dividir como quiser entre resposta e réplica
Terceiro bloco
- Os convidados podem fazer perguntas entre si. Haverá também uma rodada de perguntas sobre temas sorteados e as considerações finais, de 2 minutos para cada