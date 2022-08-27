Debate presidencial neste domingo terá 3 blocos e estúdio sem plateia; veja regras

O evento é organizado em pool por Folha de S.Paulo, UOL e TVs Bandeirantes e Cultura, com início previsto para as 21h. A Folha de S.Paulo fará a transmissão ao vivo, com a publicação de análises ao longo do evento.

O debate será dividido em três blocos. Em reunião com assessores de todos os candidatos ficou acertado que não haverá plateia no estúdio. Além disso, caso um candidato desista de comparecer, a cadeira destinada a ele ficará vazia.

Lula e Bolsonaro devem comparecer ao debate Crédito: Divulgação

Mais cedo, na Bahia, o presidente já havia dito a aliados que iria ao debate. A decisão foi tomada após idas e vindas. No meio da semana, ministros chegaram a dizer que Bolsonaro estava decidido a não comparecer.

Além de Lula e Bolsonaro, foram convidados Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet MDB), Luiz Felipe d'Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil), de partidos com representantes na Câmara de Deputados.

Entenda como será o debate deste domingo:

DEBATE PRESIDENCIAL

Folha de S.Paulo, UOL, TV Bandeirantes e TV Cultura formaram um pool para promover evento

Quando: Domingo (28), às 21h

Onde: Estúdio da Band, em São Paulo

Organizadores: Folha, UOL e TVs Bandeirantes e Cultura

Como acompanhar: Site da Folha de S.Paulo fará transmissão ao vivo, com comentários de jornalistas

Mediadores: O encontro será mediado pelos jornalistas Adriana Araújo e Eduardo Oinegue, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, nos dois primeiros blocos. No último, a mediação será feira pelo diretor de Jornalismo da TV Cultura, Leão Serva, e pela jornalista Fabíola Cidral, do portal UOL

REGRAS DO DEBATE

- O debate será dividido em três blocos

- Não haverá plateia

- Se algum candidato não comparecer ao debate, o púlpito ficará vazio

- Em caso exclusivamente de ofensa moral e pessoal, o candidato poderá solicitar ao mediador direito de resposta

- Se avaliada pertinente, a resposta será dada ainda no mesmo bloco em que ocorreu o caso

Primeiro bloco:

- Haverá perguntas sobre temas sorteados. Candidatos terão um minuto e meio para responder

- Os candidatos poderão questionar seus adversários. O candidato terá quatro minutos para administrar entre a resposta e a tréplica. Quem perguntou tem um minuto para a réplica

Segundo bloco:

- Jornalistas fazem perguntas e escolhem quem comenta. Um minuto para a pergunta e um minuto para o comentário. O candidato que responde terá quatro minutos para dividir como quiser entre resposta e réplica

Terceiro bloco