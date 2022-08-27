Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Lula confirma presença em primeiro debate de presidenciáveis na TV
Pool de veículos

Lula confirma presença em primeiro debate de presidenciáveis na TV

O petista divulgou a foto de uma agenda no Twitter, na qual consta compromisso "debate". "Nos vemos na Band amanhã, 21 horas", escreveu
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 ago 2022 às 15:05

Publicado em 27 de Agosto de 2022 às 15:05

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou neste sábado (27) participação no primeiro debate entre presidenciáveis. O encontro será realizado pela Band, neste domingo (28). O petista divulgou a foto de uma agenda no Twitter, na qual consta compromisso "debate". "Nos vemos na Band amanhã, 21 horas", escreveu.
Mais cedo, em evento no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, o candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT), ex-prefeito da capital paulista, também assegurou a presença do ex-presidente no debate da Band.
Segundo ele, "está confirmado", uma vez que o presidente Jair Bolsonaro (PL) também confirmou sua ida, na última sexta-feira (26). Bolsonaro disse, em entrevista à Jovem Pan, que deveria ir ao programa. "Acho que devo ir. Vou ser fuzilado", afirmou.
Lula entrevista
Lula entrevista Crédito: Ricardo Stuckert / PT
Haddad, porém, disse que a "batida de martelo" do presidente levanta dúvidas, "porque ele já disse e 'desdisse'". "O martelo dele é meio frouxo", afirmou o candidato ao Palácio dos Bandeirantes.
Haddad participou do lançamento da candidatura a deputado federal do ex-prefeito de São Bernardo do Campo Luiz Marinho (PT). Do berço sindical, Marinho foi ministro da Previdência e Trabalho de Lula e é presidente do PT em São Paulo.
Apesar da expectativa, Lula não compareceu ao evento no sindicato que o projetou na política. A mulher do petista, Rosângela da Silva, conhecida como Janja, faz aniversário neste sábado.

Veja Também

Tebet diz que polarização Lula-Bolsonaro leva o país para o abismo

Lula lista leis de seu governo para quebrar resistência entre evangélicos

'Eu e Simone somos únicas alternativas à polarização Lula-Bolsonaro', diz Ciro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Lula Debate Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mega-sena: aposta de Vitória acerta a quina e leva mais de R$ 18 mil
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 06 a 12 de abril de 2026
Imagem de destaque
A selfie de milhões: astronautas observam a Terra em novas imagens da missão Artemis 2, da Nasa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados